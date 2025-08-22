StjärnaFyrkant söker en Customer Success
Our Stars AB / Kundservicejobb / Malmö Visa alla kundservicejobb i Malmö
2025-08-22
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Our Stars AB i Malmö
, Karlshamn
, Ronneby
, Karlskrona
eller i hela Sverige
På StjärnaFyrkant erbjuder vi en helhetslösning inom telefoni, IT och fordonslösningar för företag - och nu söker vi en Customer Success som vill bli en nyckelspelare i vårt kundteam.
Du blir kundens trygga partner och ser till att deras lösningar fungerar optimalt över tid. Genom regelbunden kontakt säkerställer du både nöjdhet och upptäcker nya behov - allt med målet att skapa starka och långsiktiga samarbeten.
Det här erbjuder vi:
En stabil och växande arbetsgivare med tydliga mål Möjligheten att arbeta med marknadens bästa lösningar Tydlig onboarding och stöd från ett erfaret team Utvecklingsmöjligheter inom försäljning och kundrelationer En härlig arbetsmiljö där struktur, kvalitet och energi står i fokus
Om rollen
Du ansvarar för att våra befintliga företagskunder får ut maximalt värde av våra tjänster. Det gör du genom att:
Kontakta kunder löpande för att följa upp deras upplevelse och behov
Identifiera förbättringsområden och föreslå relevanta tilläggstjänster
Samarbeta med våra säljare, tekniker och specialister
Vara en nyckelperson i att minska churn och öka kundlojalitet
Vi söker dig som:
Är kommunikativ, strukturerad och lösningsorienterad
Har erfarenhet av kundkontakt, gärna inom B2B eller support/sälj
Gillar att ta eget ansvar och proaktivt driva kundrelationer framåt
Trivs i en roll där du får kombinera service och affärsmässighet
Varför StjärnaFyrkant?
Vi kombinerar teknik med affärsnytta och fokuserar på långsiktiga relationer - både med våra kunder och våra medarbetare. Du blir en del av ett engagerat team där du får rätt verktyg, frihet under ansvar och möjlighet att växa i takt med företaget. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Our Stars AB
(org.nr 559155-0289), https://stjarnafyrkant.se/stjarnafyrkant-malmo/ Arbetsplats
StjärnaFyrkant Malmö Kontakt
Filip Morfiadakis filip@neway.se 0707579110 Jobbnummer
9470447