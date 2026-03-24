Stiftsarkivarie
Stockholms stift söker stiftsarkivarie
Har du erfarenhet av verksamhetsbaserad arkivredovisning och vill arbeta med att utveckla Stockholms stifts arkiv? Trivs du dessutom i en rådgivande roll där du får dela med dig av din expertis? Då kanske tjänsten som stiftsarkivarie på Stockholms Stift är något för dig!
Som stiftsarkivarie kommer du att ingå i stiftskansliet som består av ca 65 medarbetare med placering i trevliga lokaler på Västra Trädgårdsgatan vid Kungsträdgården mitt i centrala Stockholm.
Här kommer du att omges av kollegor inom ett stort spann av kompetenser som alla arbetar för det gemensamma målet att främja de drygt 50 församlingarnas verksamhet på olika sätt. Som anställd inom svenska kyrkan kommer du att verka i en platt organisation där samverkan, kunskapsutbyte och kompetensutveckling genomsyrar verksamheten.
Tjänsten är placerad på enheten för Verksamhetsstöd där 12 medarbetare arbetar. Stockholms stiftkansli är en aktivitetsbaserad arbetsplats där distansarbete medges i den mån verksamheten tillåter.
Tjänsten
Som arkivarie har du, tillsammans med en kollega, huvudansvar för Stockholms stifts arkiv. Du är ett viktigt stöd för församlingarna och ger råd och vägledning i arkiv- och informationshantering. Inom ramen för detta ansvarar arkivarien för utbildning och fortbildning av berörda parter ute hos församlingarna när det gäller arkiv, diarium och dokumenthantering. Vidare ingår också att ge stöd i Public 360, som är ett IT-stöd för ärende och dokumenthantering (både i stiftskansliets organisation och i de enskilda församlingarna samt till förtroendevalda.)
I rollen som arkivarie kommer du delta i förvaltningstillsyn, projektarbeten och bistå stiftskansliet i kyrkovalsarbete och i övriga förekommande frågor kring arkiv. Rollen innebär till stor del kontakt och samröre med församlingarna ute i stiftet och kräver en person som känner sig bekväm med detta.
I arbetet ingår också att bidra utifrån ett arkivarieperspektiv i samordning och beredning av ärenden inför och efter möten, exempelvis stiftsstyrelsen möten.
En annan viktig uppgift är löpande arkivering och arkivvård, gallring och upprättande av gallringsprotokoll. Stiftskansliet får också ibland utlämningsärenden och då bistår stiftsarkivarien i framtagande av handling.
Vem söker vi?
- Du har högskoleexamen om 180hp/120p och minst ett års studier i arkiv- och informationsvetenskap på högskolenivå.
- Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
- Meriterande är erfarenhet av arbete i Svenska kyrkan
Du har tidigare erfarenhet av verksamhetsbaserad arkivredovisning, digitala arkivering och informationshantering. Tidigare erfarenhet av att ha jobbat med Public 360 eller andra ärendehanteringssystem är meriterande, liksom tidigare arbete inom svenska kyrkan eller offentlig förvaltning
För att trivas i den här rollen som arkivarie behöver man tycka att det är roligt och spännande med social interaktion. Man behöver också känna sig bekväm med att ansvara för utbildningstillfällen med grupper i de olika församlingarna. Utöver detta bör man vara strukturerad och ha en förmåga att planera sitt arbete.
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträdesdag: Snarast eller enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 12 april
Intervju: Första intervjun planeras till torsdagen den 16 april
Frågor om tjänsten: Stiftsarkivarie Charlotte Raab, tfn, 08-508 940 78
HR-ansvarig: Annika Magnusson, tfn, 08-508 940 43
Facklig kontaktperson: Hans Kyrö, hans.kyro@dik.se
Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter via länken: www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/integritetspolicy-for-stockholms-stift
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/276".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Stift
(org.nr 252010-0138)
Stockholms stift
Annika Magnusson +46850894043
