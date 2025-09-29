Stf vaktchef till Bevakningskompaniet i Skövde
2025-09-29
Vi rekryterar specialistofficerare (OR6B) till befattning som stf vaktchef för Insatsberedd skyddsstyrka (IBSS) i Skövde. Befattningen som stf vaktchef är ett arbete som både är ansvarsfullt och omväxlande i ett team med gott kamratskap.
Skövde garnison och Garnisonsenheten
Skövde Garnison är en av Sveriges största militära garnisoner med över 2000 medarbetare. Garnisonen består av ett flertal förband ur Försvarsmakten, alla med den huvudsakliga uppgiften att utbilda och utveckla krigsförband. Bredden av utbildningsverksamheten omfattar anfallsförband med stridsvagnar och stridsfordon, via understödjande förband som exempelvis artilleri-, lednings-, sjukvårds- och övriga logistikförband, till militära skolor med yrkesofficersutbildningar på olika nivåer samt staber för flera ledningsnivåer inom främst armén.
Inom Skövde garnison verkar Garnisonsenheten. Enheten ansvarar för att stödja med kompetenser och tjänster inom flera verksamhetsområden. De mer omfattande områdena består av sjukvård inom ramen för företagshälsovård för anställd personal och daglig sjukvård för värnpliktiga, bevakningstjänst och säkerhetsskyddade transporter, driftsättning av övnings- och skjutfält från Borås i söder till Älvdalen i norr. Enheten lämnar även stöd inom Idrott och friskvård där bl a ansvaret för fasta träningsanläggningar finns, olika arbetsmiljöfunktioner som miljö, brandskydd och elsäkerhet samt stöd till värnpliktiga genom värnpliktskonsulenter.
Vidare ansvarar enheten för en stor del av garnisonens gemensamma utbildningsanordningar samt jobbar aktivt för att utveckla dessa till att vara en tillgänglig och modern resurs utifrån förbandens behov.
Garnisonsenheten är organiserad och dimensionerad att verka i alla konfliktsskalorna vilket medför att alla anställda omfattas av tjänsteplikt och är därmed förpliktade att fortsätta tjänstgöra vid höjd beredskap.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Genomföra kontroller av FM anläggningar samt genomföra larmutryckningar som C IBSS
• Under arbetspassen ansvara för tillträdesskyddet inom garnisonen
• Upprätthålla ordning och säkerhet inom garnisonen
• Kompetensutveckla egen personal samt upprätthålla personalens kunskaper och färdigheter mot ställda krav
• Arbetsleda underställd personal
Tjänstgöringen som stf vaktchef kan vara både fysiskt och psykiskt krävande.
• Svensk medborgare
• Genomförd specialistofficersutbildning/officersutbildning
• God fysisk status (fysiska tester kommer att genomföras)
• Körkort lägst klass B
• God förmåga att förstå och tala engelska
• Skyddsvaktsutbildad
• AK 5-utbildad
Meriterande
• Genomförd kurs "Chef insatsberedd skyddsstyrka" med godkänt resultat
• Genomförd Militärpolisutbildning med godkänt resultat
• Militärt förarbevis med minst personterrängbil/minibuss
• Pistol 88-utbildad
• Närkampsutbildad
• IDV-utbildad
Tidigare erfarenhet av bevakningstjänst och/eller liknande säkerhetsarbete inom eller utanför Försvarsmakten
Mycket stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och dina personliga egenskaper såsom t ex social kompetens.
Då Försvarsmakten arbetar aktivt med en jämnare könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökanden.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid med rullande arbetsschema med dag, natt och helgtjänstgöring. Jourtjänstgöring förekommer också.
Arbetsort: Skövde, tjänsteresor till andra orter förekommer
Tillträde enligt överenskommelse
Individuell lönesättning tillämpas
Upplysningar om befattningen
Björn Sandén, chef Bevakningskompaniet, nås via växeln 010-826 50 00
Fackliga företrädare
Niclas Schöld Officersförbundet, nås via växeln 010-826 50 00
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-03
Din ansökan ska innehålla CV samt personligt brev med referenser där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Ansökan ska även innehålla militära vitsord och intyg på genomförda utbildningar (militärt och civilt) samt kopia på körkort och skyddsvaktsbevis.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Skaraborgs regemente, P 4 har verksamhet från Älvdalen i norr till Remmene i söder. Ledningen sitter i Skövde där huvuddelen av värnpliktsutbildningen sker. Regementets uppgift är att rekrytera och utbilda värnpliktiga och personal till två pansarbataljoner, ett tungtransportkompani och ett brigadspaningskompani. P 4 ansvarar också för en brigadstab som vid kris och krig ska leda stora delar av arméns förband.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/p4
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, på hemmaplan såväl som runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
