Stf. Butikschef Blomsterlandet på 75% - Luleå
Svenska Storesupport Bemanning AB / Butikssäljarjobb / Luleå Visa alla butikssäljarjobb i Luleå
2025-11-07
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Storesupport Bemanning AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Haparanda
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Startdatum: Asap
Anställningsform: Provanställning tillämpas hos kund
Lön: Enligt kollektivavtal med tillägg för Stf. BC
OM FÖRETAGET
Blomsterlandet är Sveriges ledande butikskedja för växter och trädgårdstillbehör, med omkring sextio butiker från Luleå i norr till Malmö i söder samt en e-handel som är öppen dygnet runt. Den första butiken öppnades i Jönköping 1989, och verksamheten fortsätter att expandera med målet att etablera sig i fler städer och ständigt utvecklas. I dag består organisationen av över 700 engagerade medarbetare och är i en spännande tillväxtfas! OM ROLLEN
Blomsterlandet Luleå är en väletablerad butik som har funnits i över 20 år. Butiken ligger på Storheden, ett av stadens största handelsområden, och omsätter cirka 35 Mkr per år. Teamet består av 8-14 medarbetare i olika åldrar - en engagerad grupp som tillsammans skapar en inspirerande butiksmiljö och erbjuder våra kunder kunskap, service och växtglädje. Vi söker nu, på uppdrag av vår kund, dig som vill vara med på denna resa och ta en roll som Stf. Butikschef i Luleå på 75%.
I rollen som ställföreträdande Butikschef ansvarar du för den dagliga driften och ser till att varuflödet till butiken fungerar smidigt. Du leder och coachar medarbetarna i vardagen och bidrar aktivt, tillsammans med butikschefen, till att utveckla butikens arbetssätt och leverera på gemensamma mål.
Butiken har öppet vardagar kl. 10.00-19.00 och helger kl. 11.00-17.00. Tjänsten innebär arbete på varierande tider under hela öppettiden.
Arbetsuppgifter
Organisera, prioritera och fördela det dagliga arbetet
Stötta medarbetarna och säkerställa ett välfungerande varuflöde
Ansvara för försäljningsplanering, beställningar och arbetsmiljöarbete
Schemalägga personal och planera bemanning för bästa kundupplevelse
Arbeta enligt Blomsterlandets värderingar och vara en inspirerande förebild.
OM DIG
Har erfarenhet av butiksverksamhet, minst ett års ansvar för avdelning
Positiv, lyhörd och lösningsorienterad
Trivs med att leda, inspirera och motivera andra
Engagerad och tydlig i förväntningar på teamet
Strukturerad och organiserad med god förmåga att prioritera
Van att växla mellan administrativa och praktiska arbetsuppgifter i butik
Fokuserad på att skapa en fantastisk kundupplevelse och sprida växtglädje
Intresse för växter, blommor och odling är meriterande
Vi söker dig som har rätt inställning, driv och vilja att utvecklas. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, samarbetsförmåga och engagemang!
Om Storesupport by Job&talent Storesupport by Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla. Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport, ombyggnation och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat. Vi värdesätter mångfald och välkomnar ansökningar från personer med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv.
ANSÖKAN
Låter det här som något för dig?
Välkommen med din ansökan redan idag, vi hanterar ansökningar löpande!
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan, bifoga CV och personligt brev. Observera att vi inte har möjlighet att hantera ansökningar som inkommer via mail eller telefon.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Storesupport Bemanning AB
(org.nr 556655-9422), http://storesupport.se/ Arbetsplats
Storesupport Kontakt
Oliver oliver.lundberg@jobandtalent.com Jobbnummer
9592961