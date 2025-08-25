Steriltekniker/undersköterska till Operationsklinikens Sterilcentral
2025-08-25
Vill du ha en avgörande roll i patientsäkerheten och vara en del av ett sammansvetsat team där varje detalj räknas?
På Sterilcentralen arbetar vi i hjärtat av vårdkedjan - där precision, kvalitet och teamkänsla är vår vardag. Nu söker vi dig som vill bidra till en trygg och effektiv sjukvård genom att säkerställa att våra kirurgiska instrument alltid håller en hög standard. Hos oss får du ett meningsfullt arbete, modern utrustning, engagerade kollegor och möjligheten att växa i din yrkesroll. Välkommen att bli en viktig del av vårt team!Publiceringsdatum2025-08-25Dina arbetsuppgifter
I rollen som steriltekniker ansvarar du för att hantera medicintekniska produkter från orent till sterilt gods. Arbetet innebär att starta och övervaka desinfektionsprocesser för att säkerställa att godset blir höggradigt rent och desinfekterat. Vidare ingår instrumentvård, funktionskontroll, kontrollräkning samt paketering av instrument inför vidare hantering.
En viktig del av arbetet är också att starta och övervaka steriliseringsprocesser samt godkänna att godset är korrekt steriliserat. För att upprätthålla en hög hygienisk standard använder du godkända och dokumenterade kvalitetssäkringsmetoder i det dagliga arbetet.
Om arbetsplatsen
Operationskliniken i Västmanland är en del av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och ansvarar för den operativa verksamheten samt sterilteknik i hela länet. Sterilcentralen, som ingår i Operationskliniken, hanterar all sterilteknisk verksamhet. På sterilcentralen i Västerås arbetar 20 steriltekniker och undersköterskor samt två enhetschefer.
För att få se mer av hur det är att arbeta som steriltekniker kan du titta på denna film: https://youtu.be/I2QRewKxlZs
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig:
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden, möjlighet till flexibel arbetstid inom vissa ramar
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi ser helst att du har en godkänd utbildning som steriltekniker, men även du som är utbildad undersköterska är välkommen att söka. Det är meriterande om du har genomgått kurser i instrumentvård, sterilteknik och/eller desinfektion. Erfarenhet från arbete på en operationsklinik och kunskap i systemet T-doc ser vi också som en stor tillgång. För att lyckas i rollen behöver du ha god datorvana, då arbetet innebär hantering av avdelningens kvalitetssäkringssystem (spårbarhetssystem). Eftersom tjänsten kräver både muntlig och skriftlig dokumentation, behöver du ha goda kunskaper i svenska språket.
För att trivas hos oss tror vi att du är en person som har lätt för att samarbeta och kommunicera tydligt med både kollegor och andra yrkesgrupper. Du arbetar strukturerat och har en god förmåga att planera och prioritera ditt arbete, även när tempot är högt och förutsättningarna förändras. Flexibilitet och problemlösning är en naturlig del av din vardag. Eftersom arbetet kan innebära tunga lyft ser vi också att du har en god fysisk förmåga och trivs med ett arbete där du är aktiv och rör på dig under dagen.
Anställningsvillkor
Tre tillsvidareanställningar, heltid, Västerås. Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 31 augusti.
Bifoga relevanta intyg och betygshandlingar med din ansökan. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Detta är ett heltidsjobb.
Region Västmanland
Region Västmanland
Enhetschef
Ann-Christine Karlsson ann-christine.karlsson@regionvastmanland.se 021-73449
9472898