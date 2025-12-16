Steriltekniker/undersköterska med ansvar för instrumenthantering
2025-12-16
Verksamhetsområde hjärt- och lungsjukdomar
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Thorax är Akademiska sjukhusets specialklinik för kirurgisk behandling av sjukdomar i bröstkorgen. Hos oss opereras sjukdomar i hjärtat, lungorna och de stora blodkärlen. De vanligaste diagnoserna är kranskärlssjukdom, klaffel, pulsåderbråck och lungtumörer. Vi utför även ECMO-behandlingar på indikation lungsvikt och hjärtsvikt.
Vi har ett nära samarbete inom hela verksamhetsområdet och ett gemensamt ansvar för hela vårdkedjan, vilket gör att vi kan planera, genomföra och utvärdera hela patientflödet. Vi arbetar med korta beslutsvägar, där långsiktighet och kvalitet är ledord.
Vår operationsavdelning är en modern och högteknologisk enhet med fem operationssalar för konventionell thoraxkirurgi och en interventionssal för kateterburen intervention. Vi har en egen sterilenhet i nära samarbete med sterilcentralen på sjukhuset.
Ditt uppdrag
Du kommer att arbeta med sterilgodsprocessens alla moment, så som rengöring, desinfektion, sterilisering och funktionskontroll av avdelningens instrument/instrumentuppsättningar. Du kommer även att vara behjälplig med service av förbrukningsmaterial och grunddukningar till operationssalarna.
Vi söker dig som är utbildad steriltekniker, alternativt undersköterska med erfarenhet av steriltekniskt arbete.
Erfarenhet från operationsverksamhet är meriterande.
Din kompetens
Utmärkande för dig är att du har god samarbetsförmåga, är flexibel och kan arbeta självständigt. Du har datorvana, är noggrann och har en förmåga att organisera arbetet på ett effektivt sätt. Du ska ha ett medicintekniskt intresse samt en hög hygienisk medvetenhet samt erfarenhet av att arbeta med kvalitetsledningssystem, sterilförrådsverksamhet och T-Doc.
Vi erbjuder
Ett vikariat på ett år med chans till förlängning. Intervjuer kommer ske fortlöpande under ansökningstiden. Provanställning kan komma att tillämpas.
Åker du kollektivtrafik finns möjlighet till nettoavdrag för årsbiljett på UL, du kan även löneväxla till personalbil eller till pension. Vi har en egen friskvårdsanläggning, Friskhuset, där samtliga medarbetare inom Region Uppsala är välkomna att träna i gymmet, delta i gruppträningspass, boka massage och personlig tränare. Där erbjuds också ett stort utbud av kurser och föreläsningar i fysioterapi och ergonomi. För dig som börjar jobba hos oss och kommer från annan ort finns möjlighet att ansöka om tillfällig personalbostad (med kontrakt upp till ett år).
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Camilla Eriksson, avdelningschef 018-612 26 85
Rebecka Douhan biträdande avdelningschef 018-611 40 21
Facklig kontakt nås via växeln 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
