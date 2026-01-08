Steriltekniker till Steriltekniska enheten
2026-01-08
Din arbetsplats
Steriltekniska enheten i Karlstad är organiserat under anestesi-operation-intensivvård och ansvarar för medicinska engångs- och flergångsprodukter till olika vårdgivare i Värmland.
Vi arbetar i processgrupper, dessa är certifierade enligt SS-ISO9001:2015.
Vi är cirka 8600 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling, kollektivtrafik samt kultur och bildning.
Hälso- och sjukvården är Region Värmlands största verksamhet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmlands befolkning. Vi driver vårdcentraler över hela länet och många andra specialistmottagningar. I Värmland finns akutsjukhus i Arvika, Karlstad och Torsby.
Nu behöver vi fler kollegor! På Steriltekniska enheten arbetar vi med instrument- och sterilgodshantering med rengöring, funktionskontroll, granskning och sterilisering. Vi beställer, lagerhåller och levererar sterilt material. I ditt dagliga arbete kommer du att vara delaktig i vårt systematiska kvalitetsarbete och ständiga förbättringar. Som ny medarbetare hos oss får du inskolning av en handledare. I ditt dagliga arbete kommer du att vara delaktig i vårt systematiska kvalitetsarbete och ständiga förbättringar. Kvälls- och helgtjänstgöring ingår.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är utbildad steriltekniker och/eller har yrkeserfarenhet från arbete inom sterilverksamhet eller operation. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och god samarbetsförmåga.
Du ska tycka om att arbeta både i team och självständigt. Du är noggrann och inte främmande för att periodvis arbeta i ett högt tempo. Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Du är väl medveten om mål och kvalitetsstandard.
I denna rekrytering kommer urval och intervjuer ske löpande. Välkommen med din ansökan!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/260041". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Steriltekniska enheten Kontakt
Yvonne Jonsson, avdelningschef 010-8315348 Jobbnummer
9672695