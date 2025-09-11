Steriltekniker till steriltekniska avdelningen
2025-09-11
Verksamhetsområde anestesi-, operation- och intensivvård
Vi på anestesi, operation och intensivvård tar hand om patienter och familjer som står inför en avgörande stund. För vissa är vi det sista hoppet. För andra skapar vi en möjlighet till ett bättre liv. Oavsett om du jobbar på steriltekniska avdelningen, i någon av våra flygande verksamheter, på intensivvårdsavdelningen eller på operation så har du en avgörande roll i avgörande stunder. Välkommen med din ansökan för att bli en del av oss.
Vår verksamhet
Steriltekniska avdelningen ansvarar för sterilgodshantering på Akademiska sjukhuset, Region Uppsala och externa kunder. Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001:2015 och sterilgodshanteringen bedrivs i enlighet med lagstiftning, myndigheters krav, förordningar och föreskrifter. Verksamheten bedrivs dygnet-runt.
Ditt uppdrag
Som steriltekniker på vår steriltekniska avdelning kommer du att arbeta med att rengöra, desinficera, kontrollera och sterilisera operationsinstrument som används inom sjukvården. Du arbetar med både manuella och maskinella metoder och följer strikta rutiner och föreskrifter för att säkerställa högsta möjliga patientsäkerhet. Tjänsten innebär också att du hanterar och packar instrument samt håller koll på lager och material.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av:
• rengöring och desinfektion av kirurgiska instrument
• sterilisering av instrument enligt fastställda rutiner och standarder.
• dokumentation och spårbarhet i enlighet med gällande regelverk.
• samarbete med andra enheter för att säkerställa tillgång till steriliserade produkter.Publiceringsdatum2025-09-11Kvalifikationer
Vi söker dig med utbildning som steriltekniker eller renrumsoperatör med erfarenhet av steriltekniskt arbete eller enligt oss likvärdig kompetens. Erfarenhet av arbete inom sterilteknisk enhet är meriterande. Vi ser att du har goda kunskaper i hygien- och steriliseringsprocesser och en förmåga att arbeta strukturerat och noggrant under högt tempo. Du har även IT-vana och erfarenhet av att arbeta i dokumentationssystem.
Din kompetens
Vi ser att du är en person som är ansvarstagande och noggrann. Du har en god samarbetsförmåga och är serviceinriktad. Du bör även vara flexibel och anpassningsbar vid förändrade arbetsförhållanden, samt ha en förmåga att arbeta självständigt men också i team.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning på 6 månader kan komma att tillämpas.
Hos oss får du en trygg och stimulerande arbetsmiljö, där du har möjlighet till kompetensutveckling och utbildning inom området. Du får även ett viktigt och meningsfullt arbete där du är en del av vårdprocessen.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Helena Evestam Eklund, 018-611 32 88
Fackliga företrädare nås via växeln, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer och urval kan komma att ske löpande under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka din ansökan till oss!
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Ersättning
