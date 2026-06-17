Steriltekniker till Centraloperation, Gällivare sjukhus
Region Norrbotten / Undersköterskejobb / Gällivare Visa alla undersköterskejobb i Gällivare
2026-06-17
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eller i hela Sverige
Arbetet på sterilcentralen är ett omväxlande arbete med nära samarbete med övriga operationsavdelningen. Instrumenthantering är huvudsakliga ansvarsområdet.
Vi söker
Vi säker dig som är utbildad steriltekniker med goda kunskaper i svenska, i tal och förståelse. Kunskaper i VAS och Provisio är meriterande för tjänsten, likaså vana från arbete på sterilcentral.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du strukturerad, flexibel och serviceinriktad. Du värderar och ser nyttan av samarbete med andra.
Det här får du arbeta med
Du är med som en viktig del i teamet runt patienten. I arbetet ingår hela kedjan för instrumenthantering. Diskdesinfektion, översyn och packning samt sterilisering. Tillsammans tar vi ansvar för att ge patienten den bästa vården. För att patienten ska få den bästa vården ingår även förrådsarbete, apparathantering samt hantering av maskinpark på sterilcentralen.
Operation i Gällivare är en del av länskliniken An/Op/Iva. Vi bedriver operationsverksamhet på sjukhusen i Kalix, Gällivare och Sunderbyn med pre-, per- och postoperativ vård.
De tre områden som prioriteras inom An/Op/Iva är en stabil bemanning med hög kompetens. Hög tillgänglighet med effektiva flöden samt hög säkerhetskultur.
Det här erbjuder vi dig
Spännande och omväxlande arbete.
Tätt samarbete i tvärprofessionella team
Möjlighet till rotationstjänst efter önskemål
Internutbildningar
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder tillsvidareanställning på heltid, arbetstid dagtid. Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "206971". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
Robertsviksgatan 7 (visa karta
)
971 89 LULEÅ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Kommunal
Marina Sundqvist marina.sundqvist@norrbotten.se +4697019180 Jobbnummer
9967398