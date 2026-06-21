Steriltekniker till Carlanderska sjukhuset
Stiftelsen Carlanderska sjukhuset, Sterilcentralen / Undersköterskejobb / Göteborg Visa alla undersköterskejobb i Göteborg
2026-06-21
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Stiftelsen Carlanderska sjukhuset invigdes 1927 och har till idag utvecklats till ett framgångsrikt sjukhus för specialistvård. Här bedrivs offentlig vård, försäkringssjukvård och privat sjukvård både i egen regi och i samspel med ett flertal andra vårdgivare. Tillsammans utgör vi ett komplett sjukhus med väl fungerande vårdkedjor under ett och samma tak.
Välkommen till Möjligheternas sjukhus!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-21Arbetsuppgifter
Sterilcentralen på Carlanderska befinner sig i nybyggda, ljusa och moderna lokaler och utgör en viktig del i operationsflödet. Utformningen av arbetsplatserna är gjord med stort fokus på ergonomi och smidiga flöden. På operationsavdelningen utförs årligen omkring 7000 operationer inom olika specialiteter, vilket ger stor variation i materialhanteringen på sterilcentralen. Arbetet på sterilcentralen präglas av ett effektivt arbetssätt, där medarbetarna tar stort ansvar för helheten och löser utmaningar genom ett gott samarbete i gruppen, som idag består av 10 personer.
Vi söker nu en steriltekniker, som vill arbeta tillsammans med oss på sterilcentralen på Carlanderska. Hos oss får du variation i arbetet, utveckling och gott samarbete med såväl operationsavdelningen som interna kunder i huset. Arbetet är uppdelat på sex olika arbetsstationer, där du med tiden lär dig att behärska alla delar. Tack vare spårbarhetssystemet T-doc kan arbetet loggas och kommuniceras med övriga enheter.
Sterilcentralen har en hög servicenivå och hanterar såväl eget gods som låneinstrument. Vi ser till att ligga i framkant i vår dagliga planering genom att följa de pågående och kommande operationerna i operationsplaneringsprogrammet Orbit. På så sätt kan vi vara beredda att ta emot smutsigt gods efter operationerna och erbjuda sterila instrument i rätt tid till kommande operationer. Sterilcentralen ligger i nära anslutning till Operationsavdelningen och har daglig kommunikation med operationspersonalen, vilket har gett ett gott samarbete och trivsam arbetsmiljö.
Arbetet på sterilcentralen sker i högt tempo och med stort fokus på kommunikation, både inom enheten men också med Operationsavdelningen och övriga enheter. Det finns stor kompetens i personalgruppen och avancerad teknisk utrustning, vilket ger de bästa möjligheterna till såväl pålitlig drift som snabb omställning vid behov.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. Vi tillämpar provanställning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad steriltekniker med minst ett års erfarenhet från arbete på sterilcentral i sjukhusmiljö, alternativt utbildad undersköterska med minst 3 års erfarenhet av arbete på sterilcentral och operationsverksamhet. Det är viktigt för oss att du har god kännedom om de villkor som gäller inom steril- och operationsverksamhet, där snabba flöden, hög service och effektivitet är högsta prioritet.
För att trivas hos oss behöver du tycka om att arbeta i team, vara tekniskt intresserad, ha lätt för att sätta dig in i digitala system och vara serviceinriktad. Du har hög energi, är flexibel och gillar att hitta lösningar när det uppstår oväntade situationer. Arbetet kan på vissa arbetsstationer vara fysiskt krävande.
Då Sterilcentralen har ett nära samarbete med Operationsavdelningen erbjuds alla medarbetare att hospitera där, för att på så sätt få större förståelse för operationsarbetet och Sterilcentralens viktiga roll i kedjan. Du är en självklar del i Sterilcentralens kontinuerliga kvalitets- och utvecklingsarbete.
I övrigt ser vi gärna att du har ett positivt förhållningssätt och bidrar till en god arbetsmiljö.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Carlanderska ska alltid ge ett professionellt och trevligt bemötande till dem som kommer till oss, därför är det av stor vikt att du har en hög servicekänsla samt är kvalitetsmedveten. Då verksamhet och arbetsuppgifter ständigt utvecklas, ser vi att du är en person som trivs i en dynamisk arbetsmiljö med ett aktivt utvecklingsarbete. Du är noggrann i ditt arbete, flexibel, serviceinriktad och har lätt för att samarbeta. Gemensamt för alla våra tjänster är våra medarbetarkriterier och vi söker dig som har ett professionellt, förändringsinriktat samt samverkande förhållningssätt.
När du börjar på Carlanderska får du utöver god arbetsmiljö och trevliga kollegor även friskvårdsbidrag och en sjukvårdsförsäkring. Vi har kollektivavtal, vilket innebär att du också får kollektivavtalade förmåner såsom tjänstepension, föräldralön och försäkringar. Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling genom introduktionsprogram, intern/extern utbildning, kompetensöverföring och individanpassas utifrån våra årliga medarbetarsamtal, som genomförs av närmaste chef.
I rekryteringsprocessen tillämpar vi arbetspsykologiska tester och vi genomför också bakgrundskontroller, vilket innebär att vi kommer att kontrollera din legitimation, ta referenser samt begära utdrag ur belastningsregistret.
Vänligen bifoga din yrkeslegitimation, utbildningsbevis eller andra relevanta underlag i samband med att du skickar in din ansökan. Finns detta inte bifogat kan din ansökan inte hanteras på ett jämbördigt sätt med övriga ansökningar.
Intervjuer och urval sker löpande och tillsättning av den utannonserade tjänsten kan ske innan sista ansökningsdatum.
På grund av arkivbestämmelser sparar vi ansökningar i två år. När du ansöker kommer dina personuppgifter att behandlas enligt offentlighetsprincipen samt dataskyddsförordningen. När du skickar din ansökan till oss, samtycker du till detta.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330618". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Carlanderska Sjukhuset
Carlanderska sjukhuset (visa karta
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405 45 GÖTEBORG Arbetsplats
Stiftelsen Carlanderska sjukhuset, Sterilcentralen Kontakt
Enhetschef
Linda Karlsson linda.karlsson@carlanderska.se Jobbnummer
9971633