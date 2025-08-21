Steriltekniker - Bli en del av vår operationskedja!
Västra Götalandsregionen / Undersköterskejobb / Kungälv Visa alla undersköterskejobb i Kungälv
2025-08-21
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Kungälvs sjukhus är ett traumamottagande sjukhus som bedriver akut och planerad verksamhet inom ortopedi, kirurgi, urologi, endoskopi och kardiologi.
Verksamheten innefattar både större och mindre operationer och en stor del av dessa är akuta.Publiceringsdatum2025-08-21Om företaget
Sterilcentralen ingår i verksamheten för Anestesi-, operation- och intensivvård på Kungälvs sjukhus. Vi steriliserar även gods för Angereds närsjukhus samt några mindre externa kunder.
Arbetsgruppen i sterilcentralen består av 6 personer och har ett nära samarbete med operation där det arbetar ca 86 medarbetare inom olika professioner såsom anestesi- och operationssjuksköterskor, undersköterskor och operationskoordinatorer. Under framför allt jourtid roterar operationssjuksköterskor och undersköterskor in i verksamheten på sterilcentralen.
Vi behöver nu komplettera vårt arbetslag och ser fram emot att få ny arbetskamrat.Beskrivning
Sterilcentralen är en serviceenhet med huvudsakligt uppdrag att tillgodose opererande verksamheter med steril operationsutrustning. Inom avdelningen diskas, funktionskontrollernas, packas och steriliseras instrument till operationsavdelningar samt till vårdavdelningar, mottagningar och externa kunder.
Sterilcentralen lagerhåller det sterila godset och planerar och packar vagnar inför kommande operationer.
Du kommer därför ha daglig kontakt och ett nära samarbete med personal från operation, vårdavdelningar och mottagningar.
Man roterar mellan arbetsstationerna för att skapa en varierad arbetsmiljö. Stundtals förekommer tunga lyft och fysiskt arbete. Vi satsar på en god och hållbar arbetsmiljö och lägger stort fokus på hur vi samarbetar med våra kunder och hur vi är mot varandra.
Arbetstiderna är förlagda till dag och kväll, mån-fre och vi använder oss av individuell schemaplanering (ISP) som ger möjlighet att till viss del påverka sitt schema.
Upplärningen är individuell och anpassas efter behov.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är utbildad steriltekniker.
Som person bör du trivas med ett arbete i högt tempo, ha lätt för att samarbeta med kollegor och kunder samt ha en analytisk och problemlösande förmåga. Du bör vara strukturerad, noggrann och ha en förmåga att organisera arbetet på ett effektivt sätt.
Vi värdesätter medarbetare som tar ansvar, bidrar till en positiv arbetsmiljö och vill vara med och driva både sin egen och verksamhetens utveckling framåt.Övrig information
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer sker löpande.
Vi vill gärna att du blir en av oss, välkommen med din ansökan!
