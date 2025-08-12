Steril-/instrumenttekniker till steriltekniska enheten
2025-08-12
Verksamhetsområde kirurgi
Välkommen till Lasarettet i Enköping - stor omtanke i litet format!
Hos oss arbetar cirka 700 engagerade kollegor i en miljö där nära samarbete och gemenskap är självklarheter. Vi finns i en expansiv region med smidiga pendlingsmöjligheter till Stockholm, Uppsala och Västerås. För dig som överväger att flytta för att bo nära ditt jobb så har Enköpingsregionen mycket att erbjuda. Lasarettet bedriver akut och planerad vård för cirka 72 000 invånare i Enköping, Håbo och Södra Heby och vi har även specialistuppdrag inom hela Uppsala län. Hos oss kan du göra skillnad - för patienterna och för verksamheten - i en arbetsmiljö där vi ständigt utvecklas tillsammans. Vill du bli en del av vårt team? Varmt välkommen till Lasarettet i Enköping!
Vår verksamhet
Steriltekniska enheten är organiserad under verksamheten kirurgi. Vi ligger vägg i vägg med vår operationsavdelning. På operationsavdelningen genomförs ca 5000 operationer per år fördelat på kirurgi, ortopedi, urologi och gynekologi. På steriltekniska enheten servar vi operationsavdelningen samt lasarettets övriga avdelningar och primärvård med sterilt gods. Vi är totalt 11 medarbetare som arbetar här och vår verksamhet kännetecknas av hög kvalité, kompetens och nära samarbete.
Kom och arbeta hos oss i våra nyrenoverade ljusa lokaler! Sommaren 2024 byggdes lokalerna ut och nya maskiner är installerade både i desinfektionsrum samt i autoklavrum. Även spårbarhetssystemet har utökats.
Ditt uppdrag
Hos oss kommer du att arbeta med
• Desinfektion, instrumentvård och sterilisering dvs hela steriliseringsprocessen
• Spårbarhetssystem
• Iordningställa interna/externa kunders gods
• Ta emot och skicka gods för reparation
• Plocka och iordningställa operationsvagnarna innan operation med steriltekniskt gods
Steriltekniska enhetens arbete utgör en viktig del i att uppnå en god och säker vård i den dagliga operationsverksamheten. Arbetet är fysisk tungt och har stundtals högt tempo därför använder vi oss av roterande arbetsuppgifter.
Vi arbetar enligt rullande schema, måndag till fredag. Öppettiderna är 07.00-18.30.Publiceringsdatum2025-08-12Kvalifikationer
Vi söker dig som har en sterilteknisk utbildning eller är under utbildning till steril-/instrumenttekniker, renrumsoperatör med erfarenhet av steriltekniskt arbete, undersköterska med erfarenhet av steriltekniskt arbete eller enligt oss likvärdig kompetens. Vidare har du god datorvana och det är meriterande om du har erfarenhet av T-DOC. Du behärskar det svenska språket väl i tal och skrift.
Din kompetens
Vi söker en engagerad och självständig person. Du är trygg, stabil och har hög självinsikt, vilket gör att du kan skilja på det personliga och professionella i ditt arbete och anpassa ditt förhållningssätt efter situationen.
Som person är du uthållig och fortsätter att arbeta mot dina mål även när du stöter på eventuella hinder. Du ser till att arbetsuppgifter blir slutförda genom att behålla din motivation och effektivitet hela vägen. Vidare är du lugn och kontrollerad i pressade situationer och fokuserar på rätt saker för att hitta lösningar.
Du har en god samarbetsförmåga och trivs i team. Du är lyhörd och inkännande i din kommunikation, och har lätt för att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Du arbetar strukturerat och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete.
Du har även en hög flexibilitet och anpassar dig snabbt till förändrade omständigheter. Du ser möjligheter i förändringar och kan snabbt justera ditt synsätt och arbetssätt för att möta nya utmaningar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Sandra Lindqvist, 0722-02 12 05, sandra.lindqvist@regionuppsala.se
Facklig företrädare för Kommunal nås via växeln, 0171-41 80 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Vi arbetar löpande med urvalet så vänta inte med din ansökan.
Viktig information gällande din anställning:
Sedan den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att det krävs ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska. Du kan läsa mer om de nya lagkraven här: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/information-om-skyddad-yrkestitel/
Med anledning av de nationella lagkraven kan du komma att få titeln omvårdnadsassistent i ditt anställningskontrakt.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
