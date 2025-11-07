Stenungsunds kommun söker barnskötare - Vikariat
Stenungsunds kommun / Barnskötarjobb / Stenungsund Visa alla barnskötarjobb i Stenungsund
2025-11-07
, Orust
, Lilla Edet
, Tjörn
, Kungälv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stenungsunds kommun i Stenungsund
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Kommunen är organiserad i en förvaltning med fyra sektorer. Sektor Utbildning omfattar förskolor och grundskolor med tillhörande skolbarnomsorg, grundsärskola, gymnasium, vuxenutbildning samt Kultur- och fritid.
Stenungsund värnar om barns och ungdomars rättigheter och arbetar för att de ska ha en god uppväxtmiljö. Vi erbjuder mycket goda möjligheter till utbildning och arbete eller annan sysselsättning. I Stenungsunds kommun utbildar vi världsmedborgare som står väl rustade för framtidens alla utmaningar.Publiceringsdatum2025-11-07Arbetsuppgifter
Som barnskötare arbetar du för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Tillsammans med resten av arbetslaget utformar du den pedagogiska verksamheten. Du arbetar för att erbjuda en trygg omsorg och stimulera barnens utveckling och lärande.
Uppdraget innebär att tillsammans med förskollärare; planera, genomföra, dokumentera och utvärdera förskoleverksamheten. Tillsammans arbetar vi mot målen i läroplan, skollag och kommunala styrdokument. Ditt arbete präglas av en tydlig respekt för individen samt en god relation till barn, vårdnadshavare och kollegor.
I Stenungsunds kommuns förskolor ligger fokus på aktionsforskning, digitalisering, språk och interkultur. Din roll är att säkerställa och bidra till hög kvalité i undervisningen. Det innebär för oss att arbetet sker i enlighet med målen så att vi stärker barnens rätt att leka, lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad barnskötare eller annan pedagogisk utbildning. Du är positiv och har lätt att kommunicera med barn, kollegor och vårdnadshavare. För oss är det viktigt att du har ett reflekterande förhållningsätt till ditt yrke och att du vill vara med och utveckla verksamheten utifrån våra styrdokument.
Vidare vill vi att du:
* Kan samarbeta och vara flexibel.
* Är nyfiken och har en hög social kompetens.
* Är väl förtrogen med läroplanen för att skapa förutsättningar för undervisning, utbildning och optimala lärmiljöer.
* Har hög digital kompetens.
Vi erbjuder:
Ett självständigt och stimulerande arbete under ansvar. En hälsofrämjande arbetsmiljö och samarbete med kompetenta kollegor, samt en stor arbetsgivares bredd och utvecklingsmöjligheter.
Kommunikationen med barn och andra vuxna inom förskolan är en viktig del av arbetet, krävs det att du behärskar det svenska språket, vi ser gärna att du är flerspråkig.
För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förut-sättning för anställning.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Tjänstens är tisdbegrändas under perioden 7 januari 2026 5 juli 2026.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C288346". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stenungsunds kommun
(org.nr 212000-1298) Kontakt
De fackliga förbunden nås via kommunens växel
Facklig företrädare 0303-73 00 00 Jobbnummer
9593011