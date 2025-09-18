Stenungsund söker fastighetsskötare till Servicefunktionen
2025-09-18
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 27 800 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Kommunen är organiserad i en förvaltning med fyra sektorer. I sektor Stödfunktioner ingår bland annat ekonomi, personal, kansli, kommunikation, fastighet och måltid. Stödfunktionernas uppdrag är att underlätta och effektivisera för verksamheterna.
Servicefunktionen med sina 140 medarbetare har som uppdrag att ge bästa möjliga service till kommunens förvaltning och verksamheter utifrån behov, efterfrågan och önskemål. Vi arbetar aktivt med att öka vår dialog och möta verksamheternas behov och önskemål. I funktionen ingår måltid, fastighetsservice och lokalvård. Servicen består i huvudsak av att tillhandahålla kommunens måltider inom förskola, skola och omsorg, lokalvård samt fastighetsskötsel och service för verksamheter.Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som är intresserad av att bli vår nästa kollega och en del av vårt fantastiska team!
Som fastighetsskötare kommer du bland annat att arbeta med fastighetsskötsel både inomhus och utomhus samt service till Kommunens verksamheter. Uppdraget omfattar reparation/underhåll av fastigheter, hantera felanmälningar och ärenden avseende service till Kommunens verksamheter, grönyteskötsel, halkbekämpning samt teknisk hantering av exempelvis passagesystem, brandlarm och värmesystem. Du ingår i ett team med fler fastighetsskötare men behöver även kunna jobba självständigt. Arbetstiden är dagtid måndag till fredag. Kan på sikt även komma att innebära helgarbete.
För att trivas i rollen behöver du ha god social och kommunikativ förmåga då arbetet innefattar dagliga möten/kontakt med flera interna och externa parter.
Som fastighetsskötare och medarbetare inom Servicefunktionen har du en hög serviceförmåga, ett gott bemötande och kan skapa goda relationer vilket är en förutsättning för att lyckas i detta arbete.Kvalifikationer
För dig är det självklart att ge god service, ha ett gott bemötande i alla sammanhang då du är ansiktet utåt för vår verksamhet. Vi erbjuder ett arbete med frihet under ansvar. Du har god förmåga att anpassa dig till nya förutsättningar och kunna se helheten, planera det dagliga arbetet både självständigt och i grupp så att kvalitét och resultat uppnås.Kvalifikationer
* Gymnasiekompetens relaterat till området
* Teknisk kompetens relaterat till området
* Yrkesvana, Minst 3 års arbetslivserfarenhet av motsvarande arbete
* Kunna utföra arbeten självständigt så väl som i team
* Serviceinriktad med gott bemötande
* Flexibel och lösningsorienterad
* Praktiskt handlag och ansvarstagande
* B-körkort krävs
Meriterande:
* Erfarenhet av hantverksyrken liksom praktiska kunskaper om allmän fastighetsskötsel
* Erfarenhet av brandlarm, passagesystem och annan teknisk utrustning
* Erfarenhet av grönyteskötsel
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
