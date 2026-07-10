Stensättare sökes till projekt omgående Malmö
Prowork Bemanning AB / Anläggningsarbetarjobb / Malmö Visa alla anläggningsarbetarjobb i Malmö
2026-07-10
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, Staffanstorp
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eller i hela Sverige
Stensättare sökes till Prowork
Är du en erfaren stensättare som gillar att arbeta ute i produktion och vill bli en del av ett företag med stark gemenskap och varierande projekt? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Prowork söker nu stensättare för projekt inom mark och anläggning med placeringPubliceringsdatum2026-07-10Om tjänsten
Som stensättare hos oss kommer du arbeta med allt från plattsättning och kantsten till finplanering och färdigställande av utemiljöer. Projekten varierar i storlek och omfattning och utförs tillsammans med erfarna kollegor inom mark och anläggning.Dina arbetsuppgifter
Plattsättning och stensättning
Montering av kantsten
Finplanering och markarbete
Ritningsläsning och utsättning
Samarbete med maskinister och anläggare ute i produktion
Vi söker dig som
Har erfarenhet som stensättare eller anläggare med inriktning mot finplanering
Är självgående och van att arbeta i produktion
Har god arbetsmoral och gillar att samarbeta
Innehar B-körkort
Vi erbjuder dig:
En arbetsgivare som sätter våra medarbetare i fokus. Vi vet att engagerade och trygga medarbetare skapar de bästa resultaten. Vi erbjuder:
Trygga anställningsvillkor
Möjlighet till utveckling och långsiktiga uppdrag
Ett nära och personligt samarbete
Projekt hos seriösa och etablerade kunder
Vi matchar rätt person med rätt projekt – och vi följer dig längs vägen. Så ansöker du
Låter det här som nästa steg för dig?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Prowork! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Prowork Kompetens Jobbnummer
9999017