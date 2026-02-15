Stensättare/Anläggare
2026-02-15
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
Svemark Bygg AB söker nu tre stensättare till vår verksamhet. Vi är ett växande företag inom bygg och markarbeten och söker dig som är yrkesskicklig, ansvarstagande och trivs med att arbeta i team.Publiceringsdatum2026-02-15Dina arbetsuppgifter
Arbetet består av stensättning inom mark- och anläggningsprojekt. Du kommer att arbeta med läggning av marksten, plattor och kantsten samt övrigt förekommande arbetsuppgifter inom yrket. Arbetet sker både självständigt och i samarbete med kollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete som stensättare
Har B-körkort
Kan läsa och förstå ritningar
Har god samarbetsförmåga
Är en ansvarstagande och pålitlig arbetskollega
Kan ta emot och följa instruktioner inom yrketDina personliga egenskaper
Vi värdesätter att du är noggrann, strukturerad och har en positiv inställning till arbetet. Du ska kunna arbeta effektivt både självständigt och i grupp.
Anställning
Tjänsterna är heltid. Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen att skicka din ansökan med CV och en kort presentation av dig själv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
E-post: Filip@svemarkbygg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svemark Bygg AB
(org.nr 559451-3607) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Filip Tasic Filip@svemarkbygg.se 0701460425 Jobbnummer
9743219