Stenläggare sökes till Stockholm Prima Bemanning
Prima Bemanning & Logistik Stockholm AB / Anläggningsarbetarjobb / Stockholm Visa alla anläggningsarbetarjobb i Stockholm
2026-04-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prima Bemanning & Logistik Stockholm AB i Stockholm
, Huddinge
, Upplands Väsby
, Gotland
, Motala
eller i hela Sverige
Prima Bemanning söker nu duktiga och erfarna stenläggare för uppdrag i Stockholm.Publiceringsdatum2026-04-30Om tjänsten
Som stenläggare kommer du att arbeta med mark- och anläggningsarbeten, främst med läggning av marksten, plattor och kantsten. Arbetet sker både i team och självständigt på olika projekt runt om i Stockholm.Dina arbetsuppgifter
Läggning av marksten och plattor
Förberedelse av underarbete (schakt, bärlager, sättlager)
Justering och finplanering
Kantstenssättning
Ritningsläsning vid behov
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av stenläggning/markarbete
Är noggrann och har öga för detaljer
Är arbetsvillig och kan ta eget ansvar
Kan arbeta i team
Har B-körkort (krav)
Meriterande:
Erfarenhet av maskiner (t.ex. padda, kapmaskin)
Erfarenhet inom anläggning eller VA
Yrkesbevis inom mark/anläggning
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön
Trygga anställningsvillkor
Varierande projekt i Stockholm
Möjlighet till långsiktigt arbeteSå ansöker du
Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande!
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
E-post: marcus@primabemanning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "stenläggare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prima Bemanning & Logistik Stockholm AB
(org.nr 556718-3768) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Prima Bemanning & Logistik Stockholm Jobbnummer
9884331