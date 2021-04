Stehagskolan söker engagerad lärare i fritidshem - Eslövs kommun, Stehagsskolan - Förskollärarjobb i Eslöv

Eslövs kommun, Stehagsskolan / Förskollärarjobb / Eslöv2021-04-13Med hjärta, framtidstro och våra värdeord - engagemang, nyskapande och allas lika värde - arbetar vi tillsammans för att skapa resultat och nå vår vision; Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025.Visste du att fritidspedagogerna i Stehag är en kreativ och spännande grupp att tillhöra.Vi finns mitt i Skåne, bara en halvtimmes tågresa från Malmö och Hässleholm. Skolan i Stehag är placerad mitt i byn med gångavstånd till tågstationen. Den vackra naturen runt skolan ger stora möjligheter till utomhusaktiviteter för både skola och fritids. Genom arbete med STL (skriva sig till lärande), mycket rörelse och kultur arbetar skolans personal tillsammans för elevernas måluppfyllelse, utveckling och stimulans. Stehagsskolan präglas av ett trivsamt arbetsklimat och mycket engagerad personal.2021-04-13Som fritidspedagog kommer du att arbeta i vårt fritidshem och ingå i ett engagerat och positivt arbetslag. Du planerar, genomför och utvärderar olika aktiviteter med dina kolleger. Att se och möta varje elev utifrån individens nivå är en självklarhet i ditt arbete. Likaså att skapa goda relationer med alla elever, kolleger och vårdnadshavare är en viktig del på vår skola. Under skoltid kommer du att arbeta i en klass tillsammans med lärarna. I dina arbetsuppgifter ingår även att ansvara för hemkunskapsundervisningen i åk 6.Vi söker dig som är utbildad fritidspedagog alternativt lärare i fritidshem med behörighet att undervisa i hemkunskap. Erfarenhet av arbete som fritidspedagog/lärare i fritidshem ses som starkt meriterande.Du som söker har lätt för att skapa goda relationer och nätverk. I din roll kommer du bra överens med alla du möter i arbetet. Din grundsyn är att alla människor kan utvecklas och du får personer att tro på sig själva, vilket gör att du skapar trygghet och förtroende. Att använda digitala hjälpmedel är en naturlig del i ditt arbete, vi ser därför att du har god datorvana. Vidare är du initiativrik, du bidrar till nytänkande och tycker om att komma med förbättringsförslag. Du vågar fatta självständiga beslut och tar ansvar för dina uppgifter. För att du ska trivas hos oss ser vi gärna att du uppskattar omväxling och snabbt kan ställa om vid förändringar och ändrade omständigheter.Vi ser fram emot din ansökan!ÖVRIGTI Eslövs kommuns arbetsgivarerbjudande har vi sammanställt tio goda anledningar till att välja oss som arbetsgivare. Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/naringsliv-arbete/arbetsmarknad/lediga-jobb-i-kommunen/eslovs-kommun-som-arbetsgivare/ Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693.Inför rekryteringsarbetet har Eslövs kommun tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Enligt Lag (2013:852) om registerkontroll skall du vara beredd att lämna ett registerutdrag (högst ett år gammalt) ur polisens belastningsregister. Utdraget beställs av den arbetssökande själv från Rikspolisstyrelsen. Blankett kan hämtas på www.polisen.se eller på närmsta polisstation.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2021-08-11 , upphör: 2022-01-28 .MånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-02Eslövs kommun, Stehagsskolan5688608