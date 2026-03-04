Stavreskolan söker specialpedagog
2026-03-04
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Om verksamheten
Stavreskolan är en F-9 skola som ligger i de östra delarna av Trollhättan.
På skolan har vi ca 450 elever och är indelade i två enheter, F-5 och 6-9. Vi söker nu specialpedagog som vill arbeta nära elever, vårdnadshavare, lärare, EHT och rektor i pedagogiska samt organisatoriska frågor. Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
Vi söker en specialpedagog som vill arbeta med skolutveckling och ökad måluppfyllelse för våra elever. I din roll förväntas du ha en konsulterande samt handledande roll gentemot lärare och tillsammans med rektor driva ett utvecklingsarbete på skolenheten.
I ditt arbete förväntas du arbeta aktivt med stöd för elever i behov samt arbeta administrativt med utredningar och uppföljning av åtgärdsprogram. Vi söker dig som uppskattar att jobba tillsammans med andra professioner men även har en stor förmåga att ta eget ansvar samt arbeta självständigt. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad specialpedagog. Som person är du kreativ och lösningsfokuserad. Du är lugn och trygg i dig själv och trivs med att skapa ett gott samarbetsklimat med elever, medarbetare och vårdnadshavare. Vi fäster stor vikt vid dina tidigare erfarenheter och din personliga lämplighet.
Anställningsinformation
Utdrag ur Belastningsregistret är obligatoriskt vid arbete med barn.
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Ersättning
Fast Lön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/67". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans kommun
(org.nr 212000-1546) Arbetsplats
Trollhättans Stad Kontakt
Jonas Emanuelsson, Rektor 0520-496350 Jobbnummer
9775575