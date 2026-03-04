Stavreskolan söker lärare i textilslöjd
2026-03-04
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Om verksamheten
Stavreskolan är en F-9 skola som ligger i de östra delarna av Trollhättan.
På skolan har vi ca 450 elever och är indelade i två enheter, F-5 och 6-9. Vi söker nu en behörig lärare i textilslöjd som har kompetensen att undervisa i årskurserna 3-9. Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som har elevernas kunskapsutveckling i fokus och som har ett ämnesöverskridande tänk i din undervisning. Du kommer att ansvara för undervisningen i slöjd för årskurserna 3-9. I tjänsten ingår mentorskap och andra arbetsuppgifter som ingår i lärarens uppdrag.
Du ansvarar för planering, genomförande och efterarbete. Du tar ansvar för att arbeta systematiskt med extra anpassningar och designar din undervisning utifrån elevgruppens behov. Du utvärderar och omformar din undervisning löpande utifrån elevernas progression. I ditt arbete tar du till vara på organisationens olika professioner och samverkar för elevernas bästa.
Anställningen kräver att du har förmågan att arbeta nära dina mentorskollegor för årskursen och tillsammans arbeta för ökad måluppfyllelse samt trygghet och studiero. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i slöjd. Som person är du driven, flexibel och lösningsfokuserad. Du är lugn och trygg i dig själv och trivs med att skapa ett gott samarbetsklimat med kollegor, elever och vårdnadshavare. Du förstår och respekterar vikten av goda relationer till eleverna och ansvarar för att skapa en undervisning som engagerar och bidrar till elevernas lust att lära. Vi fäster stor vikt vid dina tidigare erfarenheter och din personliga lämplighet.
Anställningsinformation
Utdrag ur Belastningsregistret är obligatoriskt vid arbete med barn.
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
