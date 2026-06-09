Statistiker till projekt inom hälso-och sjukvård
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2026-06-09
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Akademiskt primärvårdscentrum (APC) har ett övergripande forsknings-, utbildnings- och utvecklingsuppdrag för primärvården i Region Stockholm. APC och de tre universitetsvårdcentralerna Jakobsberg, Gustavsberg och Liljeholmen utgör primärvårdens universitetssjukvårdsenhet (USV) och är en viktig del i den nya organisationen för kunskapsstyrning nationellt och regionalt. Verksamheten bygger på en nätverksorganisation där majoriteten av våra medarbetare har sin grundanställning i klinisk primärvårdsverksamhet. Stockholms Läns Sjukvårdsområde, SLSO, är huvudman men APC:s verksamhet bedrivs oberoende av driftsform inom hela Region Stockholm. Läs mer om APC här.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Som statistiker har du en central roll i att stärka forskningen och kvalitetsuppföljningen inom primärvården genom att analysera, visualisera och presentera data i olika projekt. Du besitter starka kommunikativa och analytiska färdigheter och arbetar gärna både självständigt och i team. För att trivas i rollen behöver du vara initiativrik, ha förmågan att identifiera behov och lösa problem, samt kunna representera verksamheten i samverkan med olika aktörer. Verksamheten växer med nya projekt, och vi söker nu dig som vill medverka till att stärka primärvården.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Bearbetning och analys av stora datamängder
Utveckling och underhåll av statistiska modeller och prognoser
Genomföra statistiska analyser och presentera resultaten på ett tydligt och förståeligt sätt
Samarbeta med olika professioner för att identifiera och lösa analytiska problem
Utbilda och stödja kollegor i användningen av statistiska verktyg och metoderKvalifikationer
Magister/masterexamen i statistik eller inom relaterat område.
Erfarenhet av arbete som statistiker eller i en liknande roll.
Goda kunskaper i statistikprogramvaror som R, SAS eller liknande.
Erfarenhet av databashantering och programmering.
Förmåga att analysera komplexa data och presentera resultat på ett tydligt sätt.
För att passa i rollen behöver du vara driven, noggrann och tycka om att samarbeta med andra. Personliga egenskaper är avgörande för tjänsten.
Vi välkomnar både relativt nyexaminerade och mer erfarna sökande. För denna tjänst kommer vi att tillämpa arbetsprov i statistik.
Villkor:
Tidsbegränsad anställning, 100 % på ett år eller enligt överenskommelse, med möjlighet till förlängning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
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Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
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Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
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Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Akademiskt primärvårdscentrum Kontakt
Gunilla Wurtzel, SACO 08-12340487 Jobbnummer
9954648