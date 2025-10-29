Statistiker med intresse för systemutveckling, programmering och teamarbete
2025-10-29
Vill du bidra till att förbättra Sveriges cancervård genom att bli en del av teamet på regionalt cancercentrum sydöst? Hos oss får du möjlighet att använda registerdata som verktyg för att följa upp resultat, identifiera skillnader och säkerställa att varje patient får rätt vård i rätt tid, oavsett var i landet man bor.
Vårt erbjudande
Bakom varje siffra finns en människa och med hjälp av statistik finns möjligheten att förbättra svensk cancervård. Regionalt cancercentrum (RCC) sydöst använder data för att driva utvecklingen framåt: snabbare diagnoser, mer jämlik behandling och bättre resultat för patienterna. Med register som verktyg bidrar vi till en cancervård som är smartare, rättvisare och mer träffsäker - för att varje patient ska få den vård de behöver, i tid.
RCC sydöst är ett kunskaps- och serviceorgan inom den sydöstra sjukvårdsregionen. Tillsammans med övriga fem RCC i Sverige arbetar vi för att utveckla cancervården utifrån ett tydligt patientperspektiv och målen i den nationella cancerstrategin. Mer information om våra uppdrag finns på cancercentrum.se
Som statistiker hos oss arbetar du både nära kollegorna på RCC sydöst och i samverkan med nationella grupperingar. Du blir en viktig del i utvecklingen av tekniska lösningar för uppföljning av cancervården. RCC sydöst är en del av Regionledningskontoret inom Region Östergötland.
Publiceringsdatum2025-10-29Dina arbetsuppgifter
På RCC sydöst arbetar vi med insamling, validering, analys och presentation av kvalitetsregisterdata, samt med att stödja cancerforskning och vårdprogramarbete, både regionalt och nationellt.
Som statistiker ansvarar du för att sammanställa och analysera data i syfte att följa upp och utvärdera cancervårdens processer. Du utvecklar och kvalitetssäkrar databaser, visualiserar och presenterar statistik samt bidrar till forsknings- och utvecklingsprojekt. Arbetet kräver förståelse för hela kedjan, från datainsamling till presentation och innefattar kvalitetssäkring av data.
Arbetsgrupp
Som medarbetare hos RCC Sydöst blir du en del av en engagerad och kompetent arbetsgrupp med olika roller och utbildningsbakgrund. Här arbetar bl.a. registeradministratörer, statistiker, registerproduktägare och verksamhetsutvecklare. Här ges du möjlighet att delta i utbildningar och workshops för kunskapsutbyte och kompetensutveckling.
Du ingår i ett team tillsammans med fem andra statistiker på RCC sydöst och har ett nära samarbete med statistiker på övriga RCC i landet. Som statistiker är du även en del av våra nationella stödteam, där du tillsammans med bland annat registeradministratörer, produktägare och läkare utvecklar nationella kvalitetsregister.
Om dig
Vi söker dig som har en högskoleexamen med fördjupning inom statistik.
Du har:
Vana av att hantera stora datamängder.
Kompetens inom statistisk analys och programmering, gärna i R.
Förmåga att planera, organisera och prioritera arbetsuppgifter effektivt.
Ett helhetsperspektiv och ansvarstagande i teamarbete.
Förmåga att samarbeta över professionsgränser och bidra till gemensamma mål-
Vi ser gärna att du har ett intresse för utveckling, både av verksamheten och din egen kompetens. Du trivs med varierande arbetsuppgifter och ser positivt på nya utmaningar. Du trivs i en miljö där samarbete står i centrum och där olika kompetenser möts.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
