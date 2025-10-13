Statistiker med inriktning BI-utveckling
2025-10-13
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Statistiksektionen ingår i Myndighetsledningens kansli. Sektionen består av 15 medarbetare och det huvudsakliga uppdraget består av att driva och utveckla myndighetens samlade statistikverksamhet. Det ingår att ansvara för att utveckla och säkerställa förutsättningar för uppföljning av verksamheten. I arbetet ingår framtagande av olika typer av analyser och statistikpublikationer i syfte att bidra till en transparent och kunskapsdrivande kriminalvård. Sektionen bistår externa intressenter med leveranser av statistik och analyser. I uppdraget ingår att leda förvaltningen inom området ledning och uppföljning. Arbetet innebär bland annat att stötta verksamheten med att tillgängliggöra verksamhetsuppföljning genom att driva utvecklingen av statistiksystem/BI-lösningar. Kriminalvården använder förvaltningsmodellen pm3.Publiceringsdatum2025-10-13Arbetsuppgifter
I nära samarbete med verksamhetsexperter och utvecklare på IT-avdelningen kommer du att arbeta med utveckling av Kriminalvårdens BI-lösningar. Arbetet innebär blanda annat att utveckla och kvalitetssäkra uppföljningsunderlag. En annan del i arbetet är att bedöma och analysera konsekvenser som förändringar i Kriminalvårdens uppdrag och regelverk kan innebära. Det ingår även att bidra till sektionens uppdrag att svara på frågor från interna och externa aktörer samt ansvara för löpande statistikleveranser. Kvalifikationer
Till den här tjänsten söker vi en strukturerad individ som trivs med att arbeta tillsammans med andra för att uppnå mål. Du tar initiativ för att komma framåt och har fokus på kvalitet i ditt arbete.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Högskoleexamen inom statistik eller annan motsvarande utbildning som Kriminalvården bedömer relevant
• Flerårig erfarenhet av att utveckla uppföljning/statistik
• Erfarenhet av självständigt utredningsarbete
• Erfarenhet av samarbete med andra yrkesgrupper
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• Goda kunskaper i något statistikverktyg
• Kunskap i programmering
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av verksamhetsnära förvaltning av statistiksystem/BI-lösning
• Erfarenhet av att arbete med behovsinsamling och kravställning
• Erfarenhet av att arbeta tillsamman med IT
• Erfarenhet av statistiskt arbete inom offentlig verksamhet
• Erfarenhet av att arbeta med, och att driva utvecklingsfrågor
• God kunskap i SAS-programmering
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280833". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Statistiksektionen
Sektionschef
Charlotta Fornander 072-7153960
9554219