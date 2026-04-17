Stationstekniker Mellersta Norrland-Vattenfall Eldistribution
Vattenfall AB / Elektrikerjobb / Örnsköldsvik Visa alla elektrikerjobb i Örnsköldsvik
2026-04-17
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Örnsköldsvik
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Vattenfall Eldistribution AB är Vattenfalls elnätsverksamhet och ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ansvarar för en samhällsbärande infrastruktur som distribuerar el till mer än 900 000 företag och hushåll. Som medarbetare hos oss bidrar du varje dag till att samhället fungerar och till en säker elförsörjning för kommande generationer. Tillsammans bygger vi framtidens elnät och möjliggör omställningen till ett hållbart samhälle. Läs mer om hur det är att arbeta här
Om rollen
Vill du ha ett meningsfullt jobb där du får bidra till att göra verklig skillnad både för samhället och energiomställningen? Hos oss är du en del av en samhällsviktig verksamhet med spännande projekt, teknik i framkant och kollegor som värdesätter varandra.
Nu söker vi flera erfarna Stationstekniker som vill vara med och bygga upp framtidens underhållsverksamhet!
Vi står inför en av Vattenfall Eldistributions största satsningar någonsin - en historisk kraftsamling för att bygga en starkare, mer motståndskraftig och helt egen förmåga inom underhåll, felsökning och reparation. I en tid när omvärlden ställer allt högre krav på robusthet och uthållighet tar vi avgörande steg för att säkra ett elnät som klarar svåra förhållanden och levererar när det behövs som mest.
Ansvarsområden och arbetsuppgifter
Som Stationstekniker har du en central roll i att säkerställa att våra elkraftsanläggningar från 0,4 upp till 400 kV är säkra, tillgängliga och rustade för framtidens energibehov. I den här rollen får du ett varierat och praktiskt arbete ute i fält, där du kombinerar avancerad teknisk problemlösning med noggrann digital dokumentation. Tillsammans med kollegor inom drift, underhåll och projekt bidrar du till ett elnät med hög driftsäkerhet och kvalitet, där ditt tekniska kunnande gör verklig skillnad i vardagen, både för våra anläggningar och samhället.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Utföra service, drift, underhåll, byggnation och felsökning i stationer och elkraftsanläggningar
Genomföra ronderingar, tillsyner och kontroller enligt fastställda underhållsprogram och rapportera avvikelser
Arbeta enligt ESA, EBR och gällande säkerhetsrutiner samt delta i riskbedömningar och arbetsberedningar
Utföra underhåll, reparationer och kopplingar på ställverksapparater, såsom transformatorer, brytare, frånskiljare, lindningskopplare, batterisystem samt arbete med termografering och jordtagskontroller etc.
Mindre ombyggnader och felavhjälpningar kan komma att ingå i rollen
Dokumentera utfört arbete och hantera arbetsorder i våra digitala system
Bidra till att utveckla arbetssätt och rutiner för ökad säkerhet och kvalitet
Rollen innebär stort fokus på säkerhet, kvalitet, framdrift och engagemang. Säkerheten är ledstjärnan i allt vi gör, i en riskfylld miljö tar vi hand om varandra och skapar trygghet tillsammans.
Arbetet sker på uppdrag av underhållsledare. Resor inom området samt beredskapstjänstgöring kan ingå som en naturlig del av uppdraget.
Kravspecifikation
Vi söker dig som har god teknisk förståelse, en stor säkerhetsmedvetenhet och intresse för att arbeta i komplexa elkraftsanläggningar. Du är strukturerad, noggrann och tar ansvar för både kvalitet och säkerhet i ditt arbete.
Vi ser gärna att du har:
Gymnasieutbildning inom elkraft/el eller likvärdig YH-utbildning
Erfarenhet som stationstekniker, elkraftstekniker, distributionselektriker, industrielektriker eller liknande
Flytande svenska i tal och skrift
B-körkort.
Det är meriterande om du har god förmåga att läsa ritningar, el-scheman och teknisk dokumentation samt en grundläggande förståelse för styr-, skydds- och övervakningssystem.
Ytterligare information
Vi erbjuder en spännande arbetsvardag och en bra balans i livet på en attraktiv arbetsplats med goda möjligheter till utveckling. Vi arbetar i en säker och motiverande arbetsmiljö, med en stark och positiv kultur präglad av omtanke för alla. För att du ska trivas erbjuder vi möjlighet till ständigt lärande, bra arbetsvillkor och ett brett utbud av personalförmåner - Läs mer om våra förmåner här.
Placeringsort
Umeå, Örnsköldsvik eller Storuman med omnejd. Hemstationering kan komma att bli aktuellt.
Kontaktpersoner
För mer information om tjänsten kontakta Enhetschef Dick Larsson, dick.larsson@vattenfall.com
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Johanna Sperling, johanna.sperling@vattenfall.com
Fackliga representanter för denna tjänst är Christian Ericsson, Ledarna, Anne-Marie Sjöbohm, Akademikerna, Jan-Olof Eriksson, Unionen, Ulf Tengman, SEKO. Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 17 maj 2026! Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdag.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här. Så ansöker du
Dette er et heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
891 33 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Örnsköldsvik - Vattenfall Jobbnummer
9862504