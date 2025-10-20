Stationstekniker

Är du tekniskt intresserad, gillar att arbeta praktiskt och vill ha en roll med stor variation och ansvar? Vi söker nu en Stationstekniker som vill arbeta med installation, drift och underhåll av elanläggningar inom eldistribution och automation. Du blir en viktig del i ett team som säkerställer driftsäkerhet och kvalitet.

Om tjänsten
Som stationstekniker arbetar du med tekniska installationer och service av ställverk, kontrollutrustning och reläskydd i elstationer. Arbetet är fältbaserat och sker både på nya anläggningar och inom underhåll av befintliga. Du deltar i driftsättning, felsökning och teknisk dokumentation, och samarbetar nära projektledare, konstruktörer och andra tekniker.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Montage och anslutning av elkraft- och kontrollutrustning
• Felsökning, testning och driftsättning av låg- och högspänningsutrustning
• Utföra mätningar, kontroller och funktionsprov
• Underhåll och modernisering av befintliga stationer
• Dokumentation och uppföljning enligt gällande säkerhetsföreskrifter

Vem är du?
• Elteknisk utbildning på gymnasie- eller eftergymnasial nivå (t.ex. elkraft, automation eller motsvarande)
• Några års erfarenhet av arbete inom elkraft, industrielektronik eller automation är meriterande
• B-körkort (krav)
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Ett strukturerat och ansvarstagande arbetssätt, samt förmåga att arbeta både självständigt och i team

