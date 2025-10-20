Stationstekniker
Uniflex AB / Elektrikerjobb / Sundsvall Visa alla elektrikerjobb i Sundsvall
2025-10-20
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Sundsvall
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Är du tekniskt intresserad, gillar att arbeta praktiskt och vill ha en roll med stor variation och ansvar? Vi söker nu en Stationstekniker som vill arbeta med installation, drift och underhåll av elanläggningar inom eldistribution och automation. Du blir en viktig del i ett team som säkerställer driftsäkerhet och kvalitet.Publiceringsdatum2025-10-20Om tjänsten
Som stationstekniker arbetar du med tekniska installationer och service av ställverk, kontrollutrustning och reläskydd i elstationer. Arbetet är fältbaserat och sker både på nya anläggningar och inom underhåll av befintliga. Du deltar i driftsättning, felsökning och teknisk dokumentation, och samarbetar nära projektledare, konstruktörer och andra tekniker.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Montage och anslutning av elkraft- och kontrollutrustning
• Felsökning, testning och driftsättning av låg- och högspänningsutrustning
• Utföra mätningar, kontroller och funktionsprov
• Underhåll och modernisering av befintliga stationer
• Dokumentation och uppföljning enligt gällande säkerhetsföreskrifter
Vem är du?
• Elteknisk utbildning på gymnasie- eller eftergymnasial nivå (t.ex. elkraft, automation eller motsvarande)
• Några års erfarenhet av arbete inom elkraft, industrielektronik eller automation är meriterande
• B-körkort (krav)
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Ett strukturerat och ansvarstagande arbetssätt, samt förmåga att arbeta både självständigt och i team
Välkommen med din ansökan! Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!
Att hitta rätt person till rätt plats - det är vår kärnkompetens. Vi rekryterar kompetent personal till praktiskt taget alla branscher, små som stora företag, inom såväl privat som offentlig sektor. Har du rekryterats av Uniflex vet du att processen är kvalitetssäkrad. Våra rekryterare kan din bransch, därför tar vi totalansvar för alla moment, från kravprofil till uppföljning. Men viktigast av allt är förstås resultatet - att du är rätt person på rätt plats.
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
Uniflex är ett registrerat rekryterings- och bemanningsföretag. Vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "67904". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Erika Larsson erika.larsson@uniflex.se 073-302 03 99 Jobbnummer
9564488