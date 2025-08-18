Stationssupport/Fastighetsskötare till SJ Stockholmståg!
2025-08-18
Gillar du service, har lätt att sätta dig in i nya uppgifter och gillar att ta eget ansvar? Då kanske rollen som Stationssupport/Fastighetsskötare för SJ Stockholmståg passar dig? Som stationssupport/fastighetsskötare stöttar du verksamheten med intern support genom att betalsystem alltid fungerar och att stationens funktion och visuella standard uppfyller verksamhetens krav.
Du kommer säkerställa att supportärenden blir utförda med hög kvalitet på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt och du kommer också säkerställa intern logistik för våra stationsvärdar.
Din kommande roll
Du kommer utgå från vår depå i Älvsjö, men själva arbetet innebär att man är rörlig inom hela pendeltågsnätet, från Arlanda till Gnesta, och Bålsta till Nynäshamn. Du kommer att ta dig mellan stationerna med bil.
Rollen innebär bland annat att:
Kvalitetssäkra att skyltning av information är aktuell och följer satta rutiner och avtal
Detektera och sanera viss klotter, tags, klistermärken som är upp till 1m2 och anmäla till underentreprenör
Säkra att våra betalsystem fungerar tryggt och säkert genom att ge support internt på platser i hela pendeltågsnätet
Utföra kontroller för att säkerställa god kvalitet i arbetet som rör verksamheten
Dagligen kontrollera, detektera samt rapportera avvikelser, brister och behov enligt rutin på stationerna samt till trafikverket
På ett effektivt sätt och med utmärkt service leverera material till verksamheten
Arbetet är förlagt på dagtid, under vardagar och även helger. Du rapporterar till Chef Stationssupport Fastighet och Betalsupport.
Förväntningar på den vi söker
Arbetet ställer höga krav på att leverera service, bedöma fastighetsrelaterad problematik och kunna planera sin arbetsdag på ett effektivt sätt. Du är en person som gillar att hjälpa andra, du har lätt att sätta dig in i nya uppgifter och har en god problemlösningsförmåga. Du trivs med att arbeta självständigt och i grupp.
Ett par års erfarenhet av att arbeta med service i händelserika miljöer
B-körkort
Godkända gymnasiebetyg (eller motsvarande) i svenska, matematik och engelska
God datorvana och behärskar Officepaketet väl, det är meriterande om du har särskilda kunskaper i Excel
Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska då arbetet innebär mycket rapportering
Det är meriterande om du har erfarenhet av fastighetsrelaterad verksamhet eller motsvarade.
Ansökan och information
Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. I processen kommer vi genomföra en bakgrundskontroll.
Vi är en drog-och alkoholfri arbetsplats där det förekommer slumpmässiga kontroller.
Vad är SJ Stockholmståg AB?
SJ Stockholmståg (SJP) är ett dotterbolag till SJ AB och har sedan den 3 mars 2024 ett totalansvar för pendeltågen; trafik, underhåll och service. Pendeltågstrafiken är en viktig pulsåder för många boende i Stockholmsregionen. En vanlig tisdag reser över 340 000 personer med pendeltågen i Stockholm och när staden växer är det vårt ansvar att erbjuda möjligheten att resa på ett hållbart sätt.
Vi som arbetar på pendeln ska vara uppmärksamma, pålitliga och engagerade. Det är ett löfte vi har till våra resenärer och till varandra. Löftet ska genomsyra allt vi gör, stora som små handlingar och hjälpa oss bygga en starkare, mer sammansvetsad organisation.
Tillsammans med våra drygt 1 800 medarbetare arbetar vi i ett nära samarbete med Trafikförvaltningen (SL) för att skapa en trygg, stabil och pålitlig pendeltågstrafik för våra medarbetare och resenärer.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJ AB
nasalia.efigenioahlberg@sj.se
