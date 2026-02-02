Stationsprojektör region och stamnät
Vill du arbeta i tekniskt spännande projekt som bygger framtidens elnät? Vi utvecklar Sveriges elnät tillsammans med några av energibranschens viktigaste aktörer, och söker nu en stationsprojektör som vill bidra till ett robust och hållbart elsystem. Hos oss blir du en viktig del av energiomställningen och får arbeta i uppdrag där din tekniska kompetens verkligen gör skillnad. Läs mer om oss på vår Karriärsida.
Vinnergi växer och söker nu efter engagerade medarbetare som vill vara med och driva utvecklingen framåt hos oss. Vi arbetar idag i stora delar av landet med kunder och uppdrag inom energi och elkraft. Hos oss ger vi dig möjligheten att arbeta i tekniskt innovativa, nya och spännande uppdrag, samtidigt som du tillhör vår kultur och utvecklingsorienterade miljö. Genom ett nytt ramavtal med Svenska kraftnät har vi möjlighet att bidra med vår kompetens inom regionnät och stamnät, och söker därmed nya medarbetare som vill vara med och arbeta med de största infrastrukturprojekten i Sverige.
Din roll som Stationsprojektör
Som stationsprojektör arbetar du med teknisk utformning av ställverk och stationer inom region- och stamnät. Du har en viktig roll i projektens tidiga skeden och ansvarar för bland annat utredningar, kostnadskalkyler, apparatplaceringar, layouter, ritningsunderlag och kompletta bygghandlingar. Ofta sker projekten i anläggningar där nya stationer integreras med befintlig infrastruktur eller kopplas ihop med nya ledningsstråk.
Du arbetar nära elkraftsingenjörer, projektledare och specialister inom konstruktion, provning och markfrågor. Tillsammans driver ni projekteringskedjan framåt och säkerställer en tekniskt hållbar helhet. Rollen innebär stort tekniskt ansvar, där din problemlösningsförmåga och förmåga att arbeta strukturerat blir avgörande.
Hos oss får du arbeta mot både entreprenadbolag, elnätsägare och Svenska kraftnät. Våra team kännetecknas av hög teknisk kompetens, korta beslutsvägar och en kultur där du får vara med och påverka både arbetssätt och leveranser.
Hos oss får du:
Jobba med samhällskritiska projekt som gör verklig skillnad
Vara med och forma vår satsning inom regionnät
Samarbeta med några av energibranschens viktigaste aktörer
Utvecklas i en kultur där du får vara dig själv, ha kul och göra skillnad. Vi kallar det H.E.R.O.
Vem är du?
Vi söker dig med bakgrund inom elkraft och flera års erfarenhet av projektering eller teknisk konstruktion av stationer eller ställverk. Du har arbetat i projekt inom regionnät eller stationer med spänningsnivåer från 130 kV och uppåt. Du har en utbildning inom elkraft alternativt att du förskaffat dig kunskapen genom relevant arbetslivserfarenhet.
Som person är du duktig på att kommunicera, lösa problem och har ett nyfiket och flexibelt tillvägagångssätt. Du är trygg med att ta beslut i projekt och har en god struktur och organisationsförmåga. Vidare ser vi att du trivs med mycket kontakter, både med kollegor och kunder. Du är flytande i svenska i tal och skrift. B Körkort är ett krav.
Vi tycker det är viktigt att du är en kulturbärare för Vinnergi och känner igen dig själv i våra värderingar H.E.R.O.
Då rollen berör samhällsviktig verksamhet och säkerhetsklassad information, så kan det krävas att du godkänns i en säkerhetsprövning innan anställning kan genomföras. Vid frågor gällande bakgrundskontroll och säkerhetsprövning, kontakta ansvarig rekryterare.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Låter rollen intressant, så tveka inte att ansöka redan idag. Välkommen!
Om Vinnergi
Vi hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter inom telekom, energi, fastighet och industri. Enkelt uttryckt så gör vi vardagen inkopplad, påkopplad och uppkopplad. Hos Power blir du del av ett växande team elkonsulter inom alla spänningsområden. Här finns stora möjligheter för dig att vara med och bygga vårt nya erbjudande och leda Vinnergi och samhället framåt med innovation och hållbarhet som ledord. Läs mer om oss på Power och lär känna oss som jobbar här eller spana in vår Linkedin eller vår podd Work At Vinnergi.
Vår värdegrund stavas H.E.R.O. - Happy, Explore, Ready och Open och är grunden i vår företagskultur. Förutom starkt fokus på värderingar, en platt organisation med hög påverkansgrad så är dessutom många av våra medarbetare delägare. Det gör oss till ett tryggt och nyskapande företag med engagerade medarbetare som utvecklas både i sin yrkesroll och som människor.
Vi är övertygade om att teknisk innovation är lösningen för att bygga en hållbar framtid för kommande generationer. På Vinnergi arbetar vi i framtiden varje dag. Bli en av oss! Så ansöker du
