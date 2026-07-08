Stationskontrollant sanering till Connecting Stockholm
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2026-07-08
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Connecting Stockholm
Ett lokalt bolag – med internationell kunskap och inspiration.
Vi står för världsledande kunskap om tunnelbanor, expertis inom tillgångsförvaltning och kundservice av högsta kvalitet. Genom att samla all denna kunskap under ett och samma tak kan vi driva och utveckla Stockholms tunnelbana på ett effektivt sätt. Vår lokala organisation har full bestämmanderätt, vilket säkerställer att vi kan möta de specifika behoven i Stockholm.
Som ansvariga för Stockholms tunnelbana driver vi en samhällsbärande verksamhet där säkerhet, tillgänglighet och punktlighet står i centrum. Vi kombinerar erfarenhet och nytänkande för att skapa en tunnelbana som är trygg idag och hållbar för framtiden.
Vårt uppdrag handlar om mer än trafik – det handlar om människor, ansvar och tillit. Varje dag möter vi hundratusentals resenärer, och genom ett varmt, respektfullt och professionellt bemötande skapar vi en reseupplevelse där alla känner sig varmt välkomna och trygga. Hos oss är kulturen en viktig del av uppdraget. Vi tror på samarbetets kraft, på relationer som bygger förtroende och på ett ledarskap som präglas av professionalism, hjärta och engagemang.
Vi drivs av utveckling – både av vår verksamhet och våra medarbetare. Hos oss får du möjlighet att växa, påverka och vara med och forma framtidens kollektivtrafik – tillsammans med oss.
20 plats(er).
Vill du bidra till en trygg, ren och säker miljö för resenärer och medarbetare?
Vi söker nu engagerade och ansvarstagande medarbetare till Stationskontroll där fokus ligger på detektering, kontroll och rengöring i stationernas kundmiljöer.
Som Stationskontrollant arbetar du operativt ute i stationsmiljö och ansvarar för att säkerställa att stationerna håller hög standard vad gäller renlighet, säkerhet och trivsel. Arbetet utförs enligt fastställda rutiner, metoder och säkerhetsföreskrifter och ställer krav på noggrannhet, samarbete och servicekänsla.
Huvudsakligaarbetsuppgifter
Utföra kontroller och rengöring i stationer enligt fastställda metoder, rutiner och säkerhetsföreskrifter.
Dokumentera genomfört arbete samt rapportera avvikelser, skador och brister enligt gällande rutiner.
Följa och tillämpa instruktioner och säkerhetskrav för arbete i stationens kundmiljö.
Samverka med arbetsledning och relevanta funktioner vid saneringsuppdrag.
Bidra till en positiv upplevelse för resenärer genom ett professionellt och kvalitetssäkrat arbete.
Delta i utbildningar och informationsinsatser för att upprätthålla kompetens och säker leverans.
Kvalifikationer
Gymnasieexamen.
Erfarenhet av arbete i kundintensiva servicemiljöer eller annan operativ verksamhet.
Grundläggande IT-kunskaper.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Förmåga att följa fastställda rutiner, instruktioner och säkerhetsföreskrifter.
Förmåga att dokumentera utfört arbete och rapportera avvikelser enligt gällande rutiner.
Ansvarstagande och noggrann.
Serviceinriktad och professionell i ditt bemötande.
Flexibel och lösningsorienterad.
Van att arbeta självständigt såväl som i team.
Bekväm med att arbeta i miljöer där många människor rör sig.
Meriterande kvalifikationer
Erfarenhet av saneringsarbete.
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning.
Omfattning: Heltid 100% och deltid 22%
Startdatum: Tillträde enligt överenskommelse
Placering: Stockholm
Anställningen omfattas av kollektivavtal och erbjuder flera förmåner som till exempel SL-kort, friskvårdsbidrag, lunchförmån och rabatterade försäkringar.
Om rekryteringsprocessen
Vi tillämpar kompetensbaserad rekrytering och strävar efter en rättvis och inkluderande process. Rekryteringsprocessen består av flera steg. Som en första del av processen kommer du att besvara urvalsfrågor och genomföra urvalstester. Kandidater som går vidare till nästa steg kallas till gruppintervju.Referenstagning och bakgrundskontroll genomförs innan beslut om anställning fattas. Alkohol- och drogtester sker både vid nyanställning och slumpvis löpande inom organisationen.
Urval sker löpande – ansök gärna så snart som möjligt.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Vid frågor kontakta rekrytering@connectingstockholm.se
.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C11451". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Connecting Stockholm AB
(org.nr 559394-3128)
Stockholm (visa karta
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112 47 STOCKHOLM Arbetsplats
Connecting Stockholm, Kundmiljö Kontakt
Rekryterare
Fredrik Häller fredrik.haller@connectingstockholm.se Jobbnummer
9996081