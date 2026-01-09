Stationschef till Opus Bilprovning Örnsköldsvik / Härnösand
Stationschef - Ledarskap, gemenskap och en nyckelroll i trafiksäkerhetens tjänst
Vill du ta nästa steg i din karriär och leda ett team som varje dag bidrar till ökad trafiksäkerhet och bättre kundupplevelser?
På Opus Bilprovning söker vi nu en stationschef som vill kombinera ledarskap med operativt arbete. Hos oss får du en varierad och ansvarsfull roll där du både leder stationens utveckling och själv är delaktig i den dagliga verksamheten.
Vad vi erbjuder:
• En ledande roll i en samhällsviktigbransch: Du får budget-, resultat- och personalansvar och möjlighet att påverka stationens framgång.
• Ett starkt team: Du leder och utvecklar ett engagerat gäng och bygger en arbetsplats med trivsel och gemenskap.
• Möjlighet att göra skillnad: Genom ditt arbete bidrar du till säkrare vägar, nöjdare kunder och ett hållbart samhälle.
• Trygghet och utveckling: Vi erbjuder goda villkor, förmåner och en arbetsmiljö där du kan växa i ditt ledarskap.
• En varierad vardag: Du kombinerar chefsrollen med att själv delta i kontrollbesiktning och daglig drift.Dina arbetsuppgifter
Som stationschef har du det övergripande ansvaret för stationen och leder verksamheten utifrån uppsatta mål. Du planerar resurser, schemalägger, följer upp resultat och säkerställer att stationen drivs på ett effektivt och lönsamt sätt.
I rollen ingår bland annat att:
• Vara närvarande i det dagliga arbetet och delta i kontrollbesiktningar.
• Leda, coacha och utveckla ditt team mot gemensamma mål.
• Ansvara för bemanning, schemaläggning och stationens öppettider.
• Följ upp och utveckla verksamheten för att stärka kundnöjdhet, medarbetarnöjdhet och lönsamhet.
• Bygga och vårda relationer med både privat- och företagskunder.
• Säkerställa att arbetet uppfyller krav för en ackrediterad verksamhet.
Placeringsort: Örnsköldsvik och Härnösand
Din Profil
Har erfarenhet av ledarskap och är trygg i rollen som chef. Du är handlingskraftig, inspirerande och har en god förmåga att skapa engagemang hos dina medarbetare.
Du har ett intresse för fordon och teknik, är affärsmässig och sätter alltid kundupplevelsen i fokus.Kvalifikationer
• Teknisk fordonskunskap
• B-körkort
Meriterande:
• Erfarenhet från besiktningsbranschen
• Erfarenhet av budgetarbete och ekonomi
• Tidigare chefs- eller arbetsledarerfarenhet
Observera att vi genomför bakgrundskontroller på slutkandidater i rekryteringsprocessen.Om företaget
Opus Bilprovning är en av Sveriges största aktörer inom fordonsbesiktning, med nära 100 stationer över hela landet och två miljoner besiktningar om året. Vi är branschledande inom kundservice, säkerhet och hållbarhet - och vi klimatkompenserar hela vår verksamhet till 100%.
Hos oss blir du en del av en inkluderande och välkomnande arbetsplats där vi värdesätter mångfald, jämställdhet och gemenskap. Här stöttar vi varandra och skapar en arbetsmiljö där du både kan utvecklas och känna dig trygg.
Vill du vara med och göra skillnad? Ansök redan idag och bli en del av Opus-familjen!
Kontaktuppgifter
I denna rekrytering samarbetar vi med Autorekrytering och frågor kring tjänsten besvaras av rekryterare Teo Sandahl och Ethan Arancibia. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ersättning
