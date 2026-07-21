Stationschef till Däckskiftarna Norrköping
DC Däckservice AB / Chefsjobb / Norrköping Visa alla chefsjobb i Norrköping
2026-07-21
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Är du en driven ledare som gillar försäljning, ansvar och att bygga upp något från grunden? Vill du vara med från absolut första början och skapa framgången för vår helt nya Däckskiftarna-station? Då är det dig vi letar efter inför den kommande säsongen!
Vi öppnar en ny station i Norrköping och söker en stationschef som vill ta en nyckelroll i verksamheten. Här får du möjlighet att vara med från start, påverka resultatet och bygga upp en framgångsrik station tillsammans med ditt team.
Som stationschef ansvarar du för den dagliga driften av stationen. Rollen handlar framför allt om försäljning, kundservice och personalledning. Du är stationens ansikte utåt, driver försäljningen framåt, skapar en hög servicenivå för våra kunder och leder teamet mot gemensamma mål.
Du kommer att arbeta tillsammans med 2–4 däckmontörer och vara den som håller ihop verksamheten under säsongen. Arbetet är både operativt och ledande, vilket innebär att du är med där det händer och hjälper till där det behövs när tempot är som högst.
För att lyckas i rollen tror vi att du har erfarenhet av försäljning och trivs med att ta ansvar för både människor och resultat. Du är självgående, lösningsorienterad och har lätt för att skapa förtroende hos både kunder och medarbetare. Erfarenhet från däck-, fordons- eller bilbranschen är meriterande, men inget krav. Körkort är också meriterande.
Vi erbjuder en fast lön om 100 000 kronor för säsongen samt ett attraktivt bonusprogram kopplat till stationens resultat. Du får stort eget ansvar, möjligheten att vara med och bygga upp en helt ny station från grunden och chansen att utvecklas tillsammans med ett växande företag.
Tjänsten är en säsongsanställning på heltid under höstens däcksäsong, cirka 8 veckor under perioden oktober–december. Arbetet följer säsongens öppettider, vilket innebär långa arbetsdagar och arbete när verksamheten kräver det. Vi söker därför dig som är beredd att ge det lilla extra under säsongens mest intensiva veckor.
Vi ser gärna att detta blir starten på ett långsiktigt samarbete. För rätt person finns goda möjligheter att återkomma kommande säsonger och fortsätta utvecklas inom företaget.
Låter det här som något för dig? Skicka in din ansökan med CV och en kort presentation om dig själv. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: daniel.cakar@dackskiftarna.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DC Däckservice AB
(org.nr 559538-2689)
Fjärilsgatan 21 (visa karta
)
603 61 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Däckskiftarna Norrköping Södra Kontakt
Daniel Cakar daniel.cakar@dackskiftarna.se Jobbnummer
10008120