Stationschef till Carspect Laholm Industrigatan
2025-10-28
Vi söker en stationschef till Carspect Laholm Industrigatan.
Som stationschef har du ägandeskap för din station och personalansvar för de anställda.
Som stationschef har du ägandeskap för din station och personalansvar för de anställda.

Du arbetar mestadels med besiktningsarbete. Du rapporterar till klusterchef Johan Bengtsson.

Dina arbetsuppgifter
Förutom att besiktiga fordon har du följande arbetsuppgifter:
- Ansvara för kvalitetsarbetet
- Coacha, utveckla och stödja medarbetare
- Utföra utvecklingssamtal inklusive lönesättning
- Följa myndigheters regler och rutiner gällande arbetsmiljö
- Ansvara för försäljning till privat- och företagskunder
- Ansvara för stationens drift
Vem är du
Vi söker dig som är certifierad besiktningstekniker. Du har några års erfarenhet av att vara chef.
Du är en utmärkt Carspectambassadör, både internt och externt. Du sprider god stämning på din station, är en naturlig ledare och dina kollegor känner stort förtroende för dig. Du gillar försäljning och du säljer genom att skapa kontakter och har ett intresse för våra produkter och tjänster. Givetvis brinner du för att kunderna ska trivas på din station. Du har också ordning och reda samt arbetar strukturerat.
Vi erbjuder
- En betydelsefull roll där din insats gör skillnad för kollegor och kunder.
- Ett utåtriktat arbete med många kundkontakter.
- Ett arbete i en humanistisk arbetsmiljö där mjuka värden uppskattas.
Vi har kollektivavtal som bland inkluderar pensionsavsättning, grupplivförsäkring, arbetsskadeförsäkring och extra lön vid föräldraledighet. Vi har dessutom arbetstidsförkortning om 58 timmar/år och friskvårdsbidrag.
Välkommen med din ansökan!
Carspect öppnade sin första besiktningsstation 1 juli 2010, samma datum som den svenska besiktningsmarknaden öppnade för konkurrens.
Vi utför omkring en miljon besiktningar per år på våra drygt 118 besiktningsstationer runt om i landet. Utöver kontroll -och registreringsbesiktningar av lätta fordon erbjuder vi frivilliga tester.
Vi mäter kontinuerligt kundnöjdhet och våra kunder är mycket nöjda med oss.
Carspect har omkring 330 anställda som representerar en stor etnisk och kulturell mångfald samt ett brett åldersspann. Vi främjar en jämn könsfördelning. Våra anställda får kontinuerlig fortutbildning, exempelvis utbildning i nya föreskrifter som påverkar företaget och teknisk fortbildning.
Välkommen att växa med Carspect! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Carspect AB
(org.nr 556774-1110), https://www.carspect.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Carspect Jobbnummer
9577487