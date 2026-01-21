Stationsbefäl till Utredningssektionen i Umeå
2026-01-21
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisregion Nord är den största regionen sett till yta. Regionen består av de fyra nordligaste länen i Sverige och är organiserad i fyra polisområden: Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland som tillsammans är indelade i 12
lokalpolisområden. Vidare finns det tre regionala enheter: operativa enheten, underrättelseenheten och utredningsenheten, ett regionkansli samt nationella avdelningar som finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.
Polisområde Västerbotten är ett av polisområdena i region Nord och har verksamhet i hela Västerbottens län. På polisområdesnivå finns en utredningssektion som är organiserad i grova brott, spaning, särskilt utsatta brottsoffer, kriminell
ekonomi och utredningsjour. Utredningssektionen har även stationsbefäl samt jourhavande förundersökningsledning.
Nu söker vi dig som vill arbeta som Stationsbefäl och vara en del av Utredningssektionen.Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
Som Stationsbefäl ingår det i ditt ansvar att inom verksamhetsområdet planera, fördela, leda och följa upp polisområdets och lokalpolisområdets inre verksamhet. Arbetsuppgifterna utgår från ett verksamhetsansvar och har sin utgångspunkt i polisområdets problembild.
I funktionen leder du del av den inre verksamheten antingen på uppdrag av chef eller självständigt genom tilldelad delegation. Funktionens uppdrag och krav ligger nära den direkta ledarens men funktionen har inget formellt personalansvar. Rollen som arbetsledare innebär att du coachar, motiverar och stödjer dina medarbetare och skapar förutsättningar för dem att nå sin fulla potential.
I funktionen Stationsbefäl kommer du bland annat ansvara för att:
• Initialt förmanspröva frihetsberövanden som inte prövas av den jourhavande förundersökningsledaren
• Ansvara över arresterna i polisområde Västerbotten, när detta inte görs lokalt
• Fortlöpande pröva den laga grunden för frihetsberövande
• På distans förmanspröva frihetsberövanden när sådan rutin beslutat
• Att ansvara över arrestantförteckning
• Arbetsleda arrestantvakter och annan underställd personal
• Fungera som mottagare och förmedlare av händelserapporter med prioritet 5 och därtill hörande hantering och administration
• Hantering av akut uppkomna bemanningsfrågor
• Att hantera allmänna frågeställningar/besök i receptionen framförallt utanför kontorstid
• Besluta och hantera administrationen kring vissa handräckningar
• Tillse att verksamheten bedrivs enligt Polismyndighetens intentioner och anvisningar, effektivt, kostnadsmedvetet enligt gällande lagstiftning, föreskrifter och övriga regelverkKvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Svensk polisexamen, i enlighet med Polisförordningen (2014:1105) om utbildning till polisman
• Minst två års aktuell arbetslivserfarenhet av polisyrket
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• Goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du även har:
• Erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet som arbetsgivaren bedömer relevant.
• Relevant arbetslivserfarenhet av arbetsledning
• Erfarenhet av utredningsverksamhet
• Erfarenhet av arbete i yttre tjänst
I rollen som Stationsbefäl har du många kontaktytor och samverkar både inom polisen likväl som med andra myndigheter,
exempelvis socialtjänst och sjukvård. Vi söker därför dig med en god samarbetsförmåga och kommunikativ kompetens som innebär att du är lyhörd, tydlig och kan anpassa ditt budskap efter mottagare och situation.
Vidare söker vi dig som trivs med att arbeta i en tempofylld miljö och har förmågan att strukturera information och skapa överblick över arbetssituationen samt ha ett strukturerat arbetssätt. Du är flexibel i ditt förhållningssätt till vilka
arbetsuppgifter som ska utföras. Rollen ställer krav på att du är en trygg person som kan arbeta självständigt såväl som i grupp.
Det behöver ha en förmåga att kunna fatta egna beslut med gott omdöme samt lösa de problem du ställs inför.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Anställningsbenämning: Polisinspektör
Arbetsort: Umeå
Arbetstid: Periodplanering 5:3
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Stationsbefäl
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
