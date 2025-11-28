Statens musikverk söker samlingschef till Scenkonstmuseet
2025-11-28
Statens Musikverk är en myndighet för kulturarv inom områdena musik, teater och dans. Musikverket lyder under kulturdepartementet och innefattar Musik- och teaterbiblioteket, Svenskt visarkiv, Scenkonstmuseet, Elektronmusikstudion och skivbolaget Caprice.
Scenkonstmuseet är ett statligt museum med rötter från slutet av 1800-talet och bygger på sammanslagningen av flera museer inom musik, teater, dans och dockteater. Samlingen omfattar över 50 000 föremål - från kostymer, modeller och rekvisita till en av landets största musikinstrumentsamlingar. Bredden och den långa historiken gör museet till en unik kunskapsmiljö för att förvalta, utveckla och tillgängliggöra den svenska scenkonstens kulturarv.
Scenkonstmuseet söker nu en Samlingschef med specialistkompetens inom ett eller flera av ämnesområdena teater, dans och musik, där kompetens inom teater eller dans är särskilt värdefull för verksamheten.
Rollen är central för att utveckla och förvalta ett nationellt kulturarv och bidra till Statens musikverks uppdrag att främja ett levande och tillgängligt kulturarv inom teater, dans och musik i hela landet.
OM TJÄNSTEN
Som samlingschef leder och utvecklar du samlingsenheten som idag består av fyra medarbetare. Rollen kombinerar strategiskt verksamhetsansvar och chefsansvar med praktiska och operativa uppgifter. Du arbetar nära dina medarbetare och din ämneskompetens kompletterar gruppens kompetensprofiler.
Arbetet sker både i vårt föremålsmagasin i Tumba och i våra utställningslokaler på Sibyllegatan i Stockholm.
I rollen har du ett övergripande ansvar för att samlingarna hanteras och förvaltas enligt relevanta lagkrav, riktlinjer och museal praxis. Du utvecklar, effektiviserar och stärker föremålshantering och insamlingsarbete genom att arbeta offensivt med digitalisering och tillgängliggörande. Du kommer även att ingå i museets ledning och bidra till hela museets utveckling.
Övriga arbetsuppgifter som ingår:
• Bidra med texter, analyser och publikationer till utställningar och andra relevanta forum.
• Representera museet i nationella och internationella nätverk.
• Bidra med din specialistkompetens till det operativa samlingsarbete inom teater, dans eller musik, där kompetens inom teater eller dans särskilt stärker samlingsenhetens profil.
• Ansvara för budget, planering, uppföljning och personalhantering.
• Utföra arbetsuppgifter som kan innebära fysiska moment.
För rollen vill vi att du har:
• Akademisk examen inom relevant område för museet, tex teatervetenskap, dansvetenskap eller musikvetenskap.
• Dokumenterad specialistkompetens inom svensk teater, dans eller musik upparbetad genom mångårig relevant arbetslivserfarenhet.
• Kännedom om museala arbetsmetoder, samlingsförvaltning och relevant lagstiftning.
• Förståelse för digitala samlingssystem.
• Chefserfarenhet med ansvar för både personal och budget.
• Dokumenterat goda ledaregenskaper
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du även har:
• Doktorsexamen inom teater, dans eller musik.
• Blivit publicerad eller arbetat med forskningsprojekt inom relevant område.
• Aktiva nationella och/eller internationella nätverk eller samarbeten inom relevanta områden.
• Fördjupad ämneskunskap eller arbetslivserfarenhet specifikt inom teater eller dans.
• Erfarenhet av utövande inom någon av våra ämnesområden, musik, teater och dans.
• Erfarenhet av lokaloptimering, magasinslösningar och arbetsflöden.
• Erfarenhet av utställningsproduktion.
• Språkkunskaper utöver svenska och engelska
Personliga egenskaper
Eftersom Scenkonstmuseet är en liten arbetsplats är det viktigt att du känner ett engagemang för hela museets verksamhet, har intresse av såväl människor som föremål och trivs i en roll som kombinerar operativt och strategiskt arbete.
Som person är du trygg, kommunikativ och lyhörd och du upplevs som prestigelös och samarbetsinriktad. Du är självgående, initiativrik och är intresserad av att lära dig nytt.
Du kan balansera utvecklingsarbete med behovet av struktur och kontinuitet. Du bidrar till en trygg och produktiv arbetsmiljö och är van vid att arbeta analytiskt och kvalitetsmedvetet. Det är naturligt för dig att arbeta i enlighet med den statliga värdegrunden.
ANSTÄLLNINGEN
Anställningen är en tillsvidareanställning. Myndigheten tillämpar 6 månaders provanställning. Placering: Stockholm och Tumba. Tillträde enligt överenskommelse.
Som medarbetare på Statens musikverk blir du en del av ett kreativt och samhällsviktigt uppdrag. Vi erbjuder flexibla arbetstider och en hållbar balans mellan arbete och fritid. Som statligt anställd omfattas du av goda semestervillkor, föräldrapenningtillägg och ett tryggt pensionsavtal. Du har dessutom tillgång till ett generöst friskvårdsbidrag och friskvårdstid.
Välkommen med din ansökan senast 11 januari 2026. I din ansöka vill vi att du beskriver dina tidigare erfarenheter och på vilket sätt de har relevans för just den här tjänstens innehåll.
Du ansöker via hemsidan under Jobb och praktik - Statens Musikverk (direktlänk: https://statensmusikverk.se/om-statens-musikverk/jobb-och-praktik/)
KONTAKT
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta museichef Nadia Izzat, nadia.izzat@scenkonstmuseet.se
, eller på telefon via växeln 08-519 554 00
Facklig företrädare: Malin Karlsson, SACO-S, malin.karlsson@scenkonstmuseet.se Ersättning
