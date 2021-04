Starta karriären som konsultchefsassistent! - Professionals Nord Rekrytering AB - Ekonomiassistentjobb i Linköping

Prenumerera på nya jobb hos Professionals Nord Rekrytering AB

Professionals Nord Rekrytering AB / Ekonomiassistentjobb / Linköping2021-04-03Är du student och vill utvecklas i en tjänst som ger meriterande erfarenheter inför framtiden? Gillar du att ta eget ansvar och leverera resultat? Vi är ett företag med unga entreprenörer som brinner för vårt arbete och vår vision - Rekrytering i världsklass!Ta chansen att vara med på vår resa och bli del av vårt nyöppnade kontor i Linköping!Information om tjänstenI tjänsten som konsultchefsassistent arbetar du ungefär två dagar i veckan utöver dina studier. Schema läggs veckovis i samråd med assistentchef Josefine och baseras på arbetsbelastning nästkommande vecka, samt möjlighet utifrån ditt studieschema.Under sommaren kan det finnas möjlighet till heltid och att vikariera som konsultchef, då våra heltidsanställda går på semester. Du kommer då att arbeta tillsammans med övriga assistentteamet runt om i Sverige för att sköta den dagliga verksamheten.På kontoret i Linköping arbetar i dagsläget VD och en leveranschef, de har båda lång erfarenhet från branschen och ser nu fram emot att välkomna sin nya kollega samt att framöver utöka teamet även ytterligare!Övriga assistentteam finns i dagsläget på plats i Umeå, Sundsvall, Luleå och Dalarna.2021-04-03Som konsultchefsassistent hjälper du leveransteamet med administrativa uppgifter. Du kommer få vara med i hela rekryteringsprocesserna från kravprofiler, till annonser, urval av ansökningar till att göra referenstagningar. Du kommer att följa en utbildningsplan för att lära dig alla uppgifter. Senare när du känner dig trygg i uppgifterna kommer du få möjligheten att hålla egna intervjuer och målet är att du ska kunna vikariera för konsultcheferna när de är på semester under jul och sommar.I början av varje månad ansvarar du tillsammans med övriga assistenter för tidrapporteringen. Det innefattar att attestera konsulternas tider samt administrera kring löne- och fakturaunderlaget som skickas vidare till vår ekonomiavdelning.UrvalTelefonintervjuerAdministration kring avtalsskrivningar och intervjuerBesvara frågor från kandidater via mail och telefonTidrapporteringNär du är klar med dina studier finns det goda möjligheter att fortsätta avancera in i en heltidstjänst på bolaget.Vi söker dig somÄr studerande med minst ett år kvar av dina studier. Dig som kan arbeta ca två dagar i veckan samt heltid under sommaren och julen. Det är meriterande om du har erfarenhet av administration och service sedan tidigare, men inget krav.Dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos oss. Du bör vara noggrann och strukturerad i ditt arbete. Du tar ansvar och följer upp det du åtagit dig. Det är viktigt att du trivs i nära samarbeten då du kommer arbeta nära kollegorna. Vi tror även att du har en arbetsglädje, är utåtriktad, peppad och sprider bra energi då vi värderar att ha roligt på jobbet.Skicka in din ansökan idag om du vill arbeta på ett företag med hög energinivå och gemenskap!START: OmgåendeOMFATTNING: DeltidSTAD: LinköpingURVAL: Sker löpandeSök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urval- och intervjufasen. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@professionalsnord.se Vi vet av erfarenhet att du som medarbetare är den viktigaste resursen för företagen. Därför arbetar vi med kvalité och personlig matchning till alla våra tjänster för att hitta rätt jobb för dig. Hos Professionals Nord finns en gedigen branscherfarenhet och en gemensam vision - Att skapa och bibehålla arbetstillfällen! Läs mer om oss på www.professionalsnord.se. Varaktighet, arbetstidDeltid - Enligt överenskommelse Visstid, 3-6 månaderEnbart provisionSista dag att ansöka är 2021-04-18Professionals Nord Rekrytering AB5671328