Starta hösten som säljare - Fast lön + bonus
Key Omnichannel AB / Säljarjobb / Solna Visa alla säljarjobb i Solna
2026-07-23
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Key Omnichannel AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Vill du starta hösten med ett jobb där du får utvecklas, träffa nya människor och lära dig försäljning från grunden?
Hos Key Solutions söker vi nu fler säljare till vårt team. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av försäljning – vi ger dig utbildning, coachning och rätt verktyg för att komma igång. Det viktigaste är att du har viljan att lära dig, utvecklas och bidra med energi till teamet.
Som säljare hos oss arbetar du med kundkontakt via telefon, där du hjälper både nya och befintliga kunder att hitta rätt lösningar. Du representerar några av Sveriges och Europas mest välkända varumärken och blir en del av ett team där prestation, gemenskap och personlig utveckling går hand i hand.
Hos oss får du en trygg start med fast månadslön, bonusmöjligheter och löpande stöd från ledare och kollegor som vill se dig lyckas.
Vad vi erbjuder:
💸 Fast månadslön + bonus
🎓 Utbildning från start genom vår interna utbildningsplattform KeyX
🚀 Tydliga möjligheter att utvecklas och växa vidare internt
🤝 Ett socialt team med stark gemenskap och daglig coachning
✈️ Konferensresor till exempelvis Barcelona, Miami och Sydafrika
🚘 Möjlighet till tjänstebil och andra förmåner
Har du ingen tidigare erfarenhet? Inga problem.
Många av våra medarbetare har börjat utan tidigare säljerfarenhet. Hos oss får du lära dig jobbet steg för steg genom utbildning, coachning och praktisk träning. Vi tror på att ge människor rätt förutsättningar, och på att utveckling sker bäst tillsammans med andra.
Vi söker dig som:
• gillar att prata med människor
• är nyfiken på försäljning, kommunikation och kundkontakt
• vill utvecklas och lära dig nya saker
• trivs med tydliga mål och ett högt tempo
• bidrar med positiv energi till teamet
Om Key Solutions
Key Solutions är en tillväxtpartner som hjälper några av Europas mest välkända varumärken att växa genom försäljning, utbildning och teknik.
Vi fortsätter att växa med nya spännande uppdrag och ökad efterfrågan från våra uppdragsgivare. Därför söker vi ständigt efter nya talanger som vill vara med på vår fortsatta tillväxtresa.
Sedan starten 2008 har vi utbildat över 6 000 säljare och tillsammans levererat mer än 1 000 000 kunder till våra uppdragsgivare. I dag är vi över 200 medarbetare i Norden och fortsätter att växa.
Men det som verkligen särskiljer oss är vår kultur. Hos oss blir du en del av en arbetsplats där människor får växa, ta ansvar och utvecklas tillsammans. I 14 år i rad har vi blivit utsedda till en av Sveriges bästa arbetsplatser enligt Great Place to Work®.
Vill du ha mer än bara ett jobb?
Då kan Key Solutions vara rätt plats för dig. Här får du en trygg start, en stark gemenskap och möjligheten att bygga erfarenhet som du har nytta av oavsett vart din karriär tar dig.
Ansök enkelt redan nu på under 1 minut.
Besök gärna våra sociala medier och läs mer om oss här: https://linktr.ee/keysolutionsse
Välkommen till Key Solutions – A Place To Grow. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8113374-2113026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Key Omnichannel AB
(org.nr 559042-1987), https://career.keysolutions.se
Elektrogatan 10 (visa karta
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171 54 SOLNA Arbetsplats
Key Solutions Kontakt
Oskar Lindén 08-531 826 29 Jobbnummer
10009978