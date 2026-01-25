Starta din säljkarriär - Fast lön + provision
Pauser Media AB / Säljarjobb / Trelleborg Visa alla säljarjobb i Trelleborg
2026-01-25
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pauser Media AB i Trelleborg
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige
Har du tävlingsinstinkt och vill använda den för att tjäna pengar?
Vi söker säljare till kontoret i Lund, Lilla Fiskaregatan 4A.
På Pauser Media får du säljutbildning, daglig coachning och möjlighet att växa - oavsett om du är ny i sälj eller vill ta nästa steg.
Vi erbjuder:
Fast lön + hög provision (ingen gräns).
Säljutbildning + löpande träning.
Kickoffer, tävlingar och stark teamkänsla.
Heltid, vardagar (inga helger eller röda dagar).
Kontor centralt i Lund, nära tågstationen.
30 år av produkter du kan lita på.
Trygg anställning - kollektivavtal Unionen.
Jobbet:
I din roll kommer du att kontakta både befintliga- och nya kunder inom näringslivet och offentlig sektor via telefon och erbjuda dem prenumerationer på våra tidningar och nyhetstjänster som innehåller fördjupande strategisk kunskap. Våra varumärken är Miljö & Utveckling, Techtidningen, Kvalitetsmagasinet, Vd-tidningen, Kvalitetsvård och Hållbart samhällsbyggande.
Vi söker dig som:
Är målinriktad, energisk och gillar att tävla.
Talar och skriver flytande svenska.
Skicka din ansökan till rekrytering@pausermedia.se
. Urval sker löpande - vänta inte!
Om oss
I över 30 år har Pauser Media levererat strategisk kunskap till våra kunder. Pauser Media sysselsätter idag ett 40-tal personer och har kontor i Stockholm och Lund.
Vi söker säljare till kontoret i Lund, Lilla Fiskaregatan 4A.
Frågor besvaras av Gina Wallin, Chef Verksamhetsstöd, 08-51795517 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post
E-post: rekrytering@pausermedia.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lund". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pauser Media AB
(org.nr 556419-7761), https://www.pausermedia.se/om-oss/ Arbetsplats
Pauser Media Jobbnummer
9702951