Starta din resa som säljare - vi utbildar dig!
Sector Alarm AB / Säljarjobb / Botkyrka Visa alla säljarjobb i Botkyrka
2026-03-12
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sector Alarm AB i Botkyrka
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi söker nya säljare på heltid till vårt team med omnjed i Botkyrka!
Är du redo att ta ditt första steg in i arbetslivet och vill göra det på en arbetsplats där unga människor, energi och gemenskap är en del av vardagen? Då kan du vara vår nästa säljare!
Många i teamet är unga och som har precis tagit första steget i arbetslivet, vilket gör att du snabbt kommer in i gänget och känner dig trygg.
Vad erbjuder vi dig?
Ett starkt team, härlig kultur, högt tempo och peppande kollegor - vi jobbar tillsammans för att nå våra mål.
Friskvårdsbidrag - för att du ska må bra både på och utanför jobbet.
Tävlingar och bonusprogram - vi älskar att belöna din prestation!
Karriärmöjligheter - väx inom företaget och ta nästa steg.
Utbildning och coachning - vi ger dig verktygen för att lyckas.
Sociala aktiviteter- vi bygger gemenskap även utanför jobbet.
En trygg arbetsgivare med ett starkt varumärke.Publiceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
I denna tjänst arbetar du på heltid, från kl 12 till 21.
Du kommer ha ett eget ansvar för att söka upp nya kunder i deras hem och öka intresset för säkerhet. När du har skapat intresset bokar du och genomför ett säljande möte i kundens bostad. Du kommer tillsammans med dina kollegor att sälja larm mot inbrott och brand som gör stor skillnad för familjer runt omkring Örebro.
Vi söker dig som
Är prickfri i polisens belastningsregister
Pratar flytande svenska
Vill utvecklas inom försäljning
Kan jobba heltid, mån till fre, kl 12-21Så ansöker du
Du ansöker snabbt och enkelt genom mobilen eller datorn. Vi går mest efter dina personliga egenskaper och kommer därför att ringa dig för att stämma av om vi matchar med varandra. Så var redo med telefonen!
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sector Alarm AB
(org.nr 556597-1081), http://www.sectoralarm.se
145 51 NORSBORG Jobbnummer
9792067