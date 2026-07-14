Starta din resa inom försäljning med Exaltera Marketing
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Jönköping Visa alla säljarjobb i Jönköping
2026-07-14
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Exaltera Marketing AB i Jönköping
, Ödeshög
, Boxholm
, Skövde
, Skara
eller i hela Sverige
Vill du ha ett jobb där du får utvecklas snabbt, träffa nya människor och varje dag utmana dig själv? Exaltera Marketing söker nu drivna säljare med utgångspunkt i Jönköping.
Hos oss får du möjligheten att bygga erfarenhet, utveckla din kommunikation och bli en del av ett team där energi, gemenskap och ambition står i centrum.
Din roll hos oss
Som säljare arbetar du med personliga kundmöten där du representerar välkända företag inom energi- och teknikbranschen. Du möter kunder genom event, kampanjer och andra aktiviteter där du skapar relationer och presenterar lösningar utifrån deras behov.
Vi tror på att utveckling sker genom att våga testa, lära sig och hela tiden bli bättre. Därför får du en tydlig introduktion, praktisk säljutbildning och stöd från coacher som hjälper dig att lyckas.
Du utgår från vårt kontor i Jönköping och blir en del av ett team där vi hjälper varandra att nå våra mål och utvecklas tillsammans.
Det här får du hos oss
Garantilön tillsammans med provision
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kr
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Introduktion och utbildning inom försäljning
Kontinuerlig coachning och personlig utveckling
Möjlighet att växa inom företaget
Ett team med stark gemenskap och högt driv
Vi gillar att uppmärksamma framgång
När du gör ett bra jobb ska det märkas. Därför arrangerar vi regelbundet tävlingar och bonusaktiviteter där du kan vinna bland annat:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra priser
Vi söker dig som
Är social och gillar att skapa kontakt med människor
Har energi och en vilja att utvecklas
Motiveras av mål och resultat
Tar ansvar och bidrar till en positiv teamkänsla
Är nyfiken och vill lära dig nya saker
Tidigare erfarenhet av försäljning är inget krav. Vi söker framför allt dig som har rätt inställning och viljan att lyckas.
Ansök idag
Vill du ha ett jobb där du får utvecklas, påverka din egen inkomst och bli en del av ett framgångsrikt team?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Jönköping. Vi rekryterar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
553 11 JÖNKÖPING Jobbnummer
10001961