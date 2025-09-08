Starta din karriär som mötesbokare hos Telexia!
2025-09-08
Gillar du att prata med människor, har ett driv att lyckas och söker ett jobb där du kan utvecklas? Vill du vara en del av ett växande företag inom telekommunikation där du får möjlighet att utvecklas varje dag? Då kan du vara den vi söker till rollen som mötesbokare hos Telexia i Luleå - välkommen med din ansökan!
Information om företaget
Telexia är en ledande helhetsleverantör inom telekom och IT som erbjuder kommunikations- och IT-lösningar för företag. Med fokus på kvalitet, service samt teknologi hjälper de sina kunder att optimera sina kommunikationsflöden och effektivisera sin vardag. De tillhandahåller lösningar inom telefoni, IT-support, skrivare, arbetsordersystem, körjournaler, kaffemaskiner samt andra arbetstillbehör. Genom att samla allt ett företag behöver hos en och samma leverantör är de den ultimata samarbetspartnern för företag som vill förenkla sin verksamhet och skapa långsiktigt värde. Hos Telexia blir du en del av ett framgångsrikt team som strävar efter att ligga i framkant.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för Telexias räkning två mötesbokare. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Telexia under 8 månader. Därefter blir du direkt anställd hos dem, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Telexias önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till lisa.backstrom@pn.se
.
Du erbjuds
Konkurrenskraftig fast lön med provision som belönar både din insats och dina resultat.
Vi tror på din potential - här får du chansen att växa och ta nästa steg i din utveckling.
En energifylld kultur där samarbete och framgång delas varje dag.
Som mötesbokare på Telexia är du företagets första kontakt och en nyckelperson i deras försäljningsteam. Din främsta uppgift är att kontakta företag via telefon, skapa intresse för deras tjänster och boka in möten åt deras säljare. Du arbetar med både kalla och varma leads och har tydliga mål att jobba mot - och självklart stöttas du av ett engagerat team.
Vi söker dig som
Vi ser gärna att du har erfarenhet av telefonkontakt med kunder eller har arbetat med uppsökande försäljning, som exempelvis lottförsäljning.
Erfarenhet av B2B-försäljning och telekombranschen är meriterande.
Flytande svenska i tal och skrift är ett krav för tjänsten.
Vi värdesätter vem du är framför vad du kan - dina personliga egenskaper är det som kommer göra skillnaden här. Du ska vara van vid att ta initiativ, vara uthållig och trivs med att skapa kontakt med nya människor.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Luleå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: lisa.backstrom@pn.se
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta lisa.backstrom@pn.se
.
