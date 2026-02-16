Starta din karriär som junior vägprojektör!
Professionals Nord Luleå AB / Byggjobb / Luleå Visa alla byggjobb i Luleå
2026-02-16
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Luleå AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Är du gymnasieingenjör, högskoleingenjör eller civilingenjör inom samhällsbyggnad, byggteknik eller liknande teknisk inriktning? Tar du examen i vår och vill arbeta som junior vägprojektör? Nu har du chans att bli del av spännande uppdrags hos vår kund som år efter år hamnar i toppen när det kommer till att vara en bra arbetsplats, där medarbetarna trivs och där utvecklingsmöjligheterna är stora!
Vill du vara med och bygga morgondagens Sverige? Nu har du chansen!
Information om tjänsten
Professionals Nord söker i samarbete med vår kund en en junior vägprojektör till teamet i Luleå! Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos vår kund under 12 månader. Intentionen är att du på sikt ska kunna bli anställd direkt hos dem, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och kundens önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till lisa.backstrom@pn.se
.Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Som vägprojektör arbetar du uppdragsbaserat mot deras kunder som bland annat är fastighetsägare, entreprenörer och kommunala beställare. Till en början får du stöd av din mentor och arbetsgruppen, och i takt med att du blir trygg i rollen får du successivt mer utvecklande arbetsuppgifter. Exempel på arbetsuppgifter:
Arbeta i CAD-verktyg och andra projekteringssystem
Delta i projektering av vägar
Samverka med andra teknikdiscipliner inom infrastrukturprojekt
Bidra till framtagning av ritningar och tekniska handlingar
Vi söker dig som
Du är i början av din karriär och har, eller tar snart, examen inom samhällsbyggnad, byggteknik eller liknande teknisk inriktning. Erfarenhet från branschen eller kunskaper i Civil 3D och NovaPoint är meriterande, men inget krav. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, då vi tror att de är avgörande för att du ska trivas och utvecklas i rollen.
Vi söker dig som är driven, nyfiken och motiveras av utveckling. Du trivs med att samarbeta med andra och har ett genuint intresse för innovation, hållbarhet, digitalisering och teknik. Vår kund har ett starkt fokus på att vara en arbetsplats där medarbetare trivs, utvecklas och kan prestera utifrån bästa möjliga förutsättningar, med god sammanhållning och ett aktivt fokus på hälsa och välmående.
För tjänsten är svenska i tal och skrift ett krav då de krävs i uppdragen, samt B-körkort för att besöka projekt och kunder.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Luleå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Lisa Bäckström - lisa.backstrom@pn.se
#projektering #väg #byggteknik #samhällsbyggnad
Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information och bifoga dokument. Logga gärna in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto för att skapa din kandidatprofil, vilket ökar dina chanser till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Har du frågor om tjänsten? Kontakta lisa.backstrom@pn.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Luleå AB
(org.nr 559436-1650) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Professionals Nord Kontakt
Lisa Bäckström lisa.backstrom@pn.se Jobbnummer
9746010