Starta din karriär på heltid som säljare!
Sector Alarm AB / Säljarjobb / Örebro Visa alla säljarjobb i Örebro
2026-06-23
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sector Alarm AB i Örebro
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eller i hela Sverige
Söker du ett heltidsjobb? Vill du utvecklas som säljare ihop med vårt härliga team i Örebro?
Då har du kommit rätt!
Vi söker dig som vill bli en del av ett peppande team och utvecklas som person.
Vi ställer inga krav på tidigare erfarenhet inom försäljning. Tror du på dig, tror vi på dig!Publiceringsdatum2026-06-23Kvalifikationer
Du behärskar det svenska språket flytande i tal och skrift
Du kan jobba heltid (Från kl 12 till 21, Mån-fre) Obs! Går ej att kombinera med studier
Du är prickfri i belastningsregistret
Vi erbjuder inte deltid och kan inte anpassa våra arbetstider
Vad erbjuder vi dig?
Ett starkt team med härlig kultur, högt tempo och peppande kollegor
Friskvårdsbidrag samt sociala aktiviteter som stärker både hälsa och gemenskap
Tävlingar och bonusar som belönar din prestation
Goda karriärmöjligheter med utbildning och coachning som stöd
En trygg arbetsgivare med ett starkt varumärke
Om rollen
I din roll som säljare bokar och genomför du kundmöten på plats och det är här det roliga börjar. Du lär känna kunden, tar reda på deras behov, visar på ett enkelt sätt hur våra tjänster och produkter kan göra skillnad i deras vardag.
Du kommer att
Boka och träffa kunder ute på plats
Skapa förtroende genom att förstå kundens behov
Presentera lösningar som förenklar kundens vardag
Följa kunden hela vägen till ett tryggt och genomtänkt beslut
Om Sector Alarm
Sector Alarm är ett säkerhetsföretag som erbjuder smarta larm och trygghetslösningar för hem och företag. Vi fokuserar på enkla, skräddarsydda lösningar som gör kunders vardag tryggare.
Vem söker vi?
I den här rekryteringsprocessen lägger vi störst vikt vid dina personliga egenskaper, ditt engagemang och driv. Rätt inställning i kombination med den coachningen du får dagligen av din närmsta chef är de viktigaste förutsättningarna för att lyckas som säljare hos oss på Sector Alarm.
Ansökan
Låter detta intressant? ANSÖK då redan idag!
Vi ser framemot att höra ifrån dig!😊 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sector Alarm AB
(org.nr 556597-1081), http://www.sectoralarm.se
Skvadronvägen 11 (visa karta
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702 27 ÖREBRO Jobbnummer
9974599