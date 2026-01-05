Starta din karriär inom sälj hos oss idag!
2026-01-05
Är du driven, positiv och vill utvecklas som försäljare? Gillar du tanken på att ha roligt på din arbetsplats medan du jobbar på din egna framgång? Skulle du se det som en fördel att få betalt för att utbilda dig inom försäljning på det praktiska såväl som det teoretiska planet?
Då är Brilliant Values jobbet för dig!
Vi söker dig som:
Är social och utåtriktad
Har en positiv attityd
Är driven och vill utvecklas
Talar svenska obehindrat
Eftersom att du kommer få en utbildning och alla förutsättningar för att lyckas här på Brilliant Values så har vi inget krav på tidigare erfarenhet eller utbildning. Hos oss erbjuder vi ett utvecklande och gynnsamt arbete i en positiv och utvecklande arbetsmiljö. Vi tror att försäljning och erfarenheterna du samlar på dig här är något som du kommer ha nytta av i resten av livet - oavsett vad du gör om 10 eller 40 år!
Hos oss får du:
En fast lön i grunden plus provision utan tak samt bonusar
Bekväma arbetstider: mån-tors: 9:15-17:45 & fre: 9:15-16:30
Centralt kontor i Uppsala Centrum med en fantastisk arbetsmiljö
Kontinuerliga säljutbildningar och individuell coachning
Enormt goda karriärmöjligheter då vi befinner oss i ett expansivt skede.
Härliga kollegor och mycket mera.
Vår personal är det viktigaste vi har, så din utveckling samt framgång är av största vikt för oss på Brilliant Values.
Vi befinner oss i ett expansivt läge och ska nu utvidga vårat team. Tidigare erfarenhet av försäljningen är inget krav men givetvis ett plus, ännu viktigare är dock att du passar in på beskrivningen. Om du gör det så skicka in din ansökan till: uppsala@brilliantvalues.se
så kommer vi ta kontakt med dig så snabbt som möjligt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
E-post: uppsala@brilliantvalues.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare Uppsala".
Detta är ett heltidsjobb.
Brilliant Values Global AB (org.nr 559023-2624)
753 21 UPPSALA
Brilliant Values Uppsala
Joakim Jaksen uppsala@brilliantvalues.se
9668651