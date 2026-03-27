Starta din karriär inom B2B-försäljning
2026-03-27
Vi formar morgondagens säljare - vill du vara med?
Sedan 2014 har Finansia hjälpt små och medelstora företag att växa genom smarta finansieringslösningar. Vi arbetar nära våra kunder, fattar snabba beslut och skapar lösningar som fungerar i praktiken.
Nu vill vi investera i nästa generation säljare.
Du behöver inte ha lång erfarenhet, det viktigaste är din inställning, ditt driv och din vilja att utvecklas. Hos oss får du utbildning på 12 veckor anpassad efter dina behov - stöd och rätt verktyg för att bygga en stark grund inom B2B-försäljning.
Vi tror på potential före perfekta CV:n.
Din roll
Som säljare hos Finansia får du en tydlig start där du lär dig grunderna i B2B-försäljning, produkt- och affärsförståelse.
Du arbetar tillsammans med erfarna kollegor och utvecklas steg för steg i rollen.
Du kommer att:
• kontakta företag och boka möten * identifiera behov och skapa affärsmöjligheter * arbeta strukturerat i CRM och följa upp dialoger * utveckla din kommunikativa och affärsmässiga förmåga * successivt ta större ansvar i säljprocessen
Rollen passar dig som vill utvecklas i ett högt tempo och bygga en långsiktig karriär inom försäljning.
Vem du är
Du är nyfiken på försäljning och vill utvecklas i en roll där din egen insats påverkar resultatet.
Du behöver inte kunna allt från början - det viktigaste är att du vill lära dig, utvecklas och bli riktigt bra på det du gör.
Vi tror att du:
• är nyfiken och vill utvecklas * gillar att prata med människor * har energi och ett naturligt driv framåt * är kommunikativ och vågar ta initiativ * vill bygga en långsiktig karriär inom försäljning
Vi värdesätter inställning och ambition högre än tidigare erfarenhet.
Därför Finansia
Hos oss får du en tydlig start med utbildning, stöd och möjlighet att utvecklas i takt med din prestation.
Vi är ett bolag i tillväxt där tempo, affärsfokus och lagkänsla går hand i hand.
Hos oss får du:
• fast lön kombinerat med provisionsmodell utan tak * utbildning och kontinuerlig coaching * moderna kontorslokaler i centralt läge * ett team med högt engagemang * en miljö där initiativ uppskattas * möjlighet att utvecklas snabbt för rätt person
Vill du utvecklas inom B2B-försäljning och bygga en karriär i ett bolag med tydlig tillväxt?
Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finansia Sverige AB
Finansia Sverige AB
(org.nr 556901-4227), https://finansia.teamtailor.com
Östra Vittusgatan 36 (visa karta
)
371 33 KARLSKRONA Arbetsplats
