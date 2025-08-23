Starta din karriär inom B2B - vi söker mötesbokare
Vill du vara en del av ett växande bolag som hjälper företag att spara pengar och få bättre tjänster?
Vi söker nu engagerade mötesbokare som vill arbeta med frihet under ansvar!
Om rollen
Som mötesbokare är ditt uppdrag att kontakta företag och erbjuda en kostnadsfri analys av deras nuvarande tjänster. Du bokar in möten åt våra säljare, ställer relevanta frågor och dokumenterar svaren. Du arbetar både med nya och befintliga kunder - alltid med kvalitet och långsiktiga relationer i fokus.
Du kommer att:
* Arbeta självständigt med daglig avstämning med teamchef
* Vara en del av ett team med regelbundna möten och kontinuerlig utbildning
Vi söker dig som:
* Har hög arbetsmoral och gillar att nå mål
* Talar och skriver flytande svenska
* Är självgående, men uppskattar stöd och coaching
* (Meriterande) Har erfarenhet av kundkontakt via telefon
Vi erbjuder:
* Fast lön + provision
* Frihet under ansvar - jobba hemifrån eller på kontor
* Coachning, utbildning och löpande utveckling
Tävlingar, motivation och stark teamkänsla
Vi gör det enkelt för företag att samla sina tjänster på ett och samma ställe - telefoni, växel, IT-lösningar, digital marknadsföring och mycket mer. Genom att samla allt hos oss får kunden bättre pris, villkor och support. Vi tar fram en tydlig jämförelse mellan deras nuvarande lösningar och vårt erbjudande, så att fördelarna blir lätta att se. Kunden bestämmer alltid själv om de vill gå vidare eller inte.
Viktigt: Din roll handlar inte om att sälja - du bokar endast möten åt våra säljare. Vill du utvecklas vidare som säljare finns dock stora möjligheter på sikt!
Ansök senast 31 augusti genom att mejla: ccd@cloudgruppen.se
