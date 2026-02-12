Starta Din Karriär I Sommar, Ikea Stockholm
2026-02-12
Allt började med ett sommarjobb när Jakob tog på sig våra blå-gula kläder för första gången. Sommarjobbet fortsatte som ett extrajobb utöver studierna och när möjligheten att bli gruppchef kom tog han den. Sen rullade det på. Från gruppchef till avdelningschef, sedan funktionschef och ställföreträdande varuhuschef. Efter det reste han till USA för att bygga upp vårt varuhus i St Louis. Så, vart har Jakob landat nu, 22 år efter sitt första jobb hos oss? Jo, han är där allt började. Där allt började för IKEA alltså. Idag är han varuhuschef i Älmhult.
Nu har du möjligheten att bära våra kläder för första gången. Kanske gör du samma resa som Jakob? Eller hittar en helt egen väg? Oavsett kommer vi att stötta dig.
Att jobba med oss
På IKEA jobbar vi med många saker. Men en sak är densamma - vi jobbar med människor och heminredning. Vi vill skapa en bättre vardag för de många människorna. Det gör vi dagligen i mötet med våra kunder.
I sommar kan du börja din resa på någon av våra avdelningar logistik, kundservice eller sälj. Vi hjälper våra kunder på olika sätt. Vi svarar på frågor, hanterar återköp, fyller på varor, planerar garderober, snyggar till våra säljytor och mycket mycket mer. Oavsett dina arbetsuppgifter så kommer du göra skillnad för våra kunder.
Du behöver inte ha gjort det här förut - vi lär dig.
Kom med din motivation och dina värderingar, så ger vi dig möjlighet att växa. Hos oss blir du en del av en gemenskap med flera hundra kollegor - människor med olika bakgrund, erfarenhet och perspektiv.
Bra att veta
Kontrakt: I sommar kan vi erbjuda 25-32 timmar/veckan. Vi ser också att man vill fortsätta på en deltidstjänst (8-12 timmar/veckan) efter sommaren.
Schema: Vi arbetar såväl vardagar, kvällar som helger. Schemat beror på vilken avdelning du jobbar på. Vårt största behov i sommar är mellan vecka 26-34.
Arbetstider: Våra arbetstider varierar, men som tidigast kan du börja kl 05.00 och som senast sluta 21.
Vad händer nu?
Ansök med CV. Du behöver inte bifoga något personligt brev, utan istället så kommer du att få svara på ett antal frågor när du gör din ansökan. Då vi brukar få många ansökningar så kan svar från oss dröja, men vi lovar att återkomma så snart som möjligt om du går vidare till nästa steg i rekryteringsprocessen. Vi hör av oss via mejl, så håll koll på din inkorg och skräppost.
Varje dag öppnar vi våra dörrar för människor med olika berättelser, drömmar och idéer. Tillsammans skapar just dessa olikheter något extraordinärt - en arbetsplats som känns som hemma för alla. Hos oss blir röster hörda och gemenskap är mer än bara ett ord - alla har ett hem på IKEA!
Har du frågor eller behöver någon särskild anpassning i rekryteringsprocessen? Vänligen kontakta oss: recruitment.specialists.se@ingka.ikea.com
Sista ansökningsdag måndag 23 februari. Vamt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
