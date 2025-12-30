Starta din ekonomikarriär som junior ekonomiassistent!
2025-12-30
Vill du kickstarta din karriär inom ekonomi i en modern och växande industriverksamhet? Nu har du chansen att ta ett första - eller tidigt - steg som junior ekonomiassistent med inriktning mot leverantörsreskontra. Här får du arbeta i en expansiv organisation där du blir en viktig del av ekonomifunktionen och samtidigt får möjlighet att utvecklas, lära nytt och växa i din roll.
Information om tjänsten
I den här rollen blir du en del av ett engagerat ekonomiteam där samarbete, utveckling och kvalitet står i fokus. Du kommer att arbeta med leverantörsreskontra i moderna ekonomisystem och få en gedigen introduktion för att känna dig trygg i dina arbetsuppgifter.
Verksamheten befinner sig i en spännande utvecklingsfas, vilket innebär att du får vara med och påverka arbetssätt, rutiner och framtida digitala lösningar - perfekt för dig som är nyfiken och vill lära dig hur ekonomiprocesser byggs upp från grunden.
Tjänsten inleds som ett konsultuppdrag via Professionals Nord, med mycket goda möjligheter till fortsatt anställning hos kundföretaget efter cirka 6 månader.
Här erbjuds du:
En attraktiv instegsroll inom ekonomi i en framtidsinriktad industriverksamhet
Möjlighet att utvecklas inom leverantörsreskontra och ekonomisystem
Stöd och handledning från erfarna kollegor
En arbetsmiljö där initiativ, engagemang och utveckling uppmuntrasPubliceringsdatum2025-12-30Dina arbetsuppgifter
I rollen arbetar du huvudsakligen med leverantörsreskontra och ansvarar för att inkommande leverantörsfakturor hanteras korrekt och effektivt. Du kommer att registrera, bokföra och kontera fakturor samt vara delaktig i betalningsflöden och avstämningar.
Utöver det löpande arbetet får du möjlighet att bidra till förbättring av rutiner och arbetssätt, särskilt kopplat till digital fakturahantering. Du har ett nära samarbete med ekonomikollegor både i Boden och på andra orter, vilket ger dig en bred förståelse för hur ekonomifunktioner samverkar i en större organisation.
Exempel på arbetsuppgifter:
Registrering, bokföring och kontering av leverantörsfakturor
Säkerställa att fakturor hanteras i tid och enligt rutiner
Förbereda och genomföra leverantörsbetalningar
Delta i bank- och kontoavstämningar
Medverka i utveckling av processer inom leverantörsreskontra
Vi söker dig som
Är i början av din karriär inom ekonomi och vill utvecklas långsiktigt
Har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande erfarenhet
Har ett intresse för ekonomisystem och digitala arbetssätt
Är noggrann, strukturerad och trivs med ansvar
Har goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Har grundläggande kunskaper i Excel
Gillar att samarbeta, men också kan arbeta självständigt
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Boden
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Hanna Degerhäll
#Ekonomiassistent #Leverantörsreskontra #Ekonomi
Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@pn.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
