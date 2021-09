Starka studenter sökes till nattjobb i Veddesta! - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Lagerjobb i Stockholm

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Stockholm2021-09-18Är du student och i behov av ett extrajobb, men har svårt att få dagens timmar att räcka till? Se hit! Vi har ett nattjobb till dig som föredrar fysiskt arbete i kombination med noggrannhet och högt tempo.Vi söker för tillfället studenter som vill jobba för en av våra kunder i Veddesta i Stockholm. I arbetsuppgifterna ingår att sortera paket och gods på en terminal och därför krävs det att du är både snabb och noggrann i din sortering.Arbetstiden är fastlagda främst mellan kl. 22.00-06.00, 00-07 samt 04.00-10.00. Ett krav för tjänsten är att du är flexibel och kan jobba alla passen. Vi ser helst att du bor i närheten av Veddesta och har tillgång till bil då möjligheten att åka kommunalt är begränsad nattetid. Bokningar sker med kort varsel och vi ser därför att du är flexibel.Ett krav för tjänsten är att du skall kunna jobba minst 3 pass/vecka. Mellan 24 november - 31 december är det extra stort behov av personal och kravet är då att du är tillgänglig minst 4 pass/vecka.Du kommer vara anställd via Student Consulting och jobbar som konsult ute på uppdraget. Tjänsterna kommer att tillsättas löpande så skicka in din ansökan redan idag!2021-09-18Ett krav för att vara aktuell för tjänsten är att du är studerande eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Vi värdesätter flexibilitet högt och din möjlighet att ställa upp med kort varsel. Du får inte heller ha något i ditt belastningsregister, detta kommer kontrolleras.Du är stark och tycker om att arbeta fysiskt i ett högt tempo. Samtidigt är det viktigt att du är noggrann och håller ordning och reda. Eftersom arbetet är fysiskt krävande med många tunga lyft förutsätter vi att du har en god fysik och att du inte är rädd för att ta i när det behövs. Tänk även på att det är lite speciellt att jobba nätter i och med att man får en annan dygnsrytm. Tidigare erfarenhet av liknande arbete är meriterande.Körkort och tillgång till bil är meriterande.Har du erfarenhet av ledarskap? Skriv gärna med det i din ansökan. Vi kommer i denna process även rekrytera in en teamledare.Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidStuderande 6 mån eller längreFast lönSista dag att ansöka är 2021-10-22Studentconsulting Sweden AB (Publ)5977232