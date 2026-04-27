Stansoperatör till produktion i Ängelholm
Vill du kombinera teknikintresse med praktiskt arbete? Vi söker nu flera stansoperatörer.Publiceringsdatum2026-04-27Om tjänsten
Vi söker nu flera stansoperatörer som vill utvecklas tillsammans med oss och kombinera teknikintresse med praktiskt arbete inom tillverkning. Tjänsten är placerad i Ängelholm och arbetet sker i tvåskift.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som stansoperatör ansvarar du för en egen stansmaskin under ditt skift och tillverkar produkter från material in i maskin till färdig produkt ut. Arbetet kräver att du har både ett öga för detaljer samt en förmåga att se helheten. Produkterna Linxens tillverkar ställer stora krav på noggrannhet samt att tillverkningsprocesserna kräver en grundläggande mekanisk och teknisk förståelse.
Arbetet innebär främst att man utför alla processer och styr dem i stansmaskinen mer än övervakar såsom:
• Tear down. Plockar ut den föregående produkten då ordern är slut, demonterar av verktyg, utrustning, sensorer etc.
• Set-up. Monterar upp rätt verktyg, utrustning, sensorer etc., ställer in alla parametrar, gör kvalitetsmätningar, dokumenterar enligt ritning.
• Produktion. Kör maskinen enligt order, gör kvalitetsmätningar samt justeringar för att styra processer, Kontrollerna och mätningar dokumenteras av dig enligt medicinteknisk standard.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett naturligt intresse för teknik och en god förståelse för processer. Du är lösningsorienterad, arbetar strukturerat och har ett starkt kvalitetstänk där noggrannhet är en självklar del av ditt arbete. Du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift samt har förmåga att läsa och förstå konstruktionsritningar.
Det är meriterande om du har erfarenhet av produktionsarbete vid maskin, exempelvis som operatör eller ställare, samt kunskap om adhesiver och olika PET-material. Erfarenhet av arbete med Lean och Six Sigma ses också som en fördel.
Som person är du ansvarstagande och van att arbeta självständigt med god initiativförmåga. Du är kommunikativ, prestigelös och bidrar till en positiv teamkänsla. Vidare är du flexibel och serviceinriktad, med en positiv inställning till både kollegor och kunder. Du trivs i en dynamisk arbetsmiljö och har förmågan att hantera perioder med högt tempo.
Vi ser även att du är drivande och gärna kommer med förbättringsförslag kring processer och arbetssätt. Körkort och tillgång till egen bil är ett krav, då arbetstiderna inte alltid är anpassade efter kollektivtrafiken. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
https://uniflex.se/
Drottninggatan 1 (visa karta
)
252 21 HELSINGBORG Arbetsplats
Uniflex Kontakt
My Pålsson my.palsson@uniflex.se +46 70 874 64 73
