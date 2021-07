Stansoperatör helgskift - OnepartnerGroup Östergötland AB - Operatörs- och tillskärarjobb i Mjölby

OnepartnerGroup Östergötland AB / Operatörs- och tillskärarjobb / Mjölby2021-07-08OnePartnerGroup söker nu en Stansoperatör till vår kund NordiQ i Motala.2021-07-08NordiQ Group är specialiserat på teknik och tillverkning av metallkomponenter till krävande fordons- och industrikunder. Vi levererar till prestigefyllda kunder som Volvo Lastvagnar, Volvo Cars, Scania, Renault, Meiller, Cargotec och Clavia.Våra tre verksamheter i Sverige och Slovakien har 150 anställda och erbjuder toppmodern teknik inom laserskärning, pressböjning, svetsning, pulverlackering och screentryck.Våra anläggningar är certifierade enligt IATF 16949, ISO 9001 och ISO 14001. NordiQ Motala är även certifierat enligt ISO 3834. Kontinuerliga förbättringar och Lean-tillverkning drivs i varje anläggning av våra skickliga medarbetare.Vi tror starkt på ett nära samarbete med våra kunder och leverantörer. Människor och företag är alltid starkare och smartare tillsammans än ensamma.Du kommer arbeta som Stansoperatör (CNC-maskin) med ständigt helgskift fredag till söndag.Arbetet innebär att självständigt ställa och drifthålla våra stansar.Arbetsuppgifterna innefattar även löpande underhåll av maskinerna samt kvalitetskontroll av producerade detaljer.Arbetstiderna är fredag kl 12.00-22.00, lördag och söndag kl 06.00-18.00.Gedigen erfarenhet från tillverkande industriGoda erfarenheter av CNC-maskiner, gärna stansarGoda kunskaper gällande dataanvändningGoda kunskaper i svenska i tal och skrift.Övriga önskemålKörkort B, samt tillgång till bilTruckkortTraversbehörighetUtåtriktad, positiv och engageradStrukturerat arbetssätt med god analytisk förmågaSystematisk och effektivTillsättning av tjänsten sker under augusti/september 2021. Anställningen sker inledningsvis hos OnePartnerGroup under 6 månader för att sedan övergå i anställning direkt hos NordiQ.Urval görs löpande så ansök redan idag!Ansökan görs via OnePartnerGroups hemsida.Sista dag att ansöka är 2021-08-17OnePartnerGroup Östergötland AB5853306