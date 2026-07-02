Stängselmontör i Östergötland

MH Staket AB / Grovarbetarjobb / Motala
2026-07-02


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Montage av stängsel, grindar, bommar
Vi monterar innovativa säkerhetslösningar i hela Östergötland med omnejd
Arbete utförs både manuellt samt med maskin
Vi söker Er som är ansvarstagande samt noggranna vid montage
Maskinvana samt BE körkort är ett +
KRAV
Godkänt belastningsregister och möjlighet att genomgå säkerhetspövning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
E-post: fredrik@mhstaket.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Montör"".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
MH Staket AB (org.nr 556571-9324)
Djurgårdsvägen 106 (visa karta)
591 45  MOTALA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9990359

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