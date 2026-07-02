Stängselmontör i Östergötland
MH Staket AB / Grovarbetarjobb / Motala Visa alla grovarbetarjobb i Motala
2026-07-02
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Montage av stängsel, grindar, bommar
Vi monterar innovativa säkerhetslösningar i hela Östergötland med omnejd
Arbete utförs både manuellt samt med maskin
Vi söker Er som är ansvarstagande samt noggranna vid montage
Maskinvana samt BE körkort är ett +
KRAV
Godkänt belastningsregister och möjlighet att genomgå säkerhetspövning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
E-post: fredrik@mhstaket.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Montör"". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare MH Staket AB
(org.nr 556571-9324)
Djurgårdsvägen 106 (visa karta
)
591 45 MOTALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9990359